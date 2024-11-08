Ситуація у світі вимагає від Європи та України єдності – Боррель

Глава євродипломатії пропонує не передавати європейську безпеку "на аутсорсинг будь-кому".

Ситуація у світі вимагає від Європи та України єдності і вони мають перебувати за столом світової геополітичної гри, а не у її меню.

Про це заявив глава євродипломатії Жозеп Боррель перед початком неформальної зустрічі Європейської ради.

"Якщо ви не перебуваєте за столом, - ви опинитеся у меню. Якщо ви не знаходитеся за столом геополітичної гри, - ви будете у її меню. Те саме можна сказати про Україну: Україна має бути за столом, а не в меню. Тож ми маємо продовжувати підтримувати незалежність та суверенітет України. Щоб не трапилося, ми маємо продовжувати виконувати наші зобов’язання перед Україною", - сказав Боррель.

Дипломат наголосив на єдності європейської спільноти, яка дозволить піклуватися про незалежність, економічну безпеку та про відносини з Китаєм.