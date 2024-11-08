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Ситуація у світі вимагає від Європи та України єдності – Боррель

08 листопада 2024, 20:31
Ситуація у світі вимагає від Європи та України єдності – Боррель
Фото: Українська правда
Глава євродипломатії пропонує не передавати європейську безпеку "на аутсорсинг будь-кому".
Ситуація у світі вимагає від Європи та України єдності і вони мають перебувати за столом світової геополітичної гри, а не у її меню. 
 
Про це заявив глава євродипломатії Жозеп Боррель перед початком неформальної зустрічі Європейської ради.
 
"Якщо ви не перебуваєте за столом, - ви опинитеся у меню. Якщо ви не знаходитеся за столом геополітичної гри, - ви будете у її меню. Те саме можна сказати про Україну: Україна має бути за столом, а не в меню. Тож ми маємо продовжувати підтримувати незалежність та суверенітет України. Щоб не трапилося, ми маємо продовжувати виконувати наші зобов’язання перед Україною", - сказав Боррель.
 
Дипломат наголосив на єдності європейської спільноти, яка дозволить піклуватися про незалежність, економічну безпеку та про відносини з Китаєм.
 
"Очевидно, що якщо США мають якісь специфічні ідеї щодо найбільш важливих сценаріїв у світі - в Україні, на Близькому Сході, у відносинах з Китаєм - це вимагає від ЄС чіткого розуміння своєї місії. І ця місія - розбудовувати себе як (світову) силу, як суверенного суб’єкта, здатного діяти, а не передавати нашу безпеку на аутсорсинг будь-кому. Тому що ніхто не буде піклуватися про нашу безпеку", - вважає високий представник.
 
Боррель також сказав, що "єдиний рецепт для Європи, щоб вижити, - це бути більш об’єднаною". 
 
"Будувати сильнішу Європу, суверенну Європу, яка може відповідати на виклики у світі без "аутсорсингу" в нашій безпеці від будь-кого іншого. Ми маємо забезпечити нашу власну безпеку, безумовно, покладаючись на НАТО, але розбудовуючи більше власних спроможностей", - додав глава євродипломатії.
 
Боррель також повідомив, що має намір відвідати Україну, аби з керівництвом держави обговорити питання подальшої підтримки.
 
Щодо результатів виборів у США, які можуть вплинути на безпекову ситуацію на континентів, то дипломат відзначив, що "що б не трапилося в США, в нас є наші інтереси, наші цінності". 
 
"Безумовно, США - один з наших найбільш важливих партнерів. Це факт, історичний, культурний, економічний факт. Подобається це вам або ні, США є нашим найбільш важливим партнером – економічно, політично, культурно, лінгвістично, - історія встановила зв’язки між нами. Ми не хочемо цього змінювати. Ми хочемо продовжувати бути сильним партнером для США. Але якщо ми будемо фрагментовані та розділені - ми цього не зможемо зробити", - сказав Боррель.

 

війна в УкраїніЖозеп Боррельросія окупанти

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