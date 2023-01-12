Які будуть ціни в Україні у 2023 році: прогноз НБУ

Національний банк України прогнозує помірне сповільнення інфляції у 2023 році, чому сприятиме послідовна економічна політика за підтримки міжнародних партнерів та сповільнення світової інфляції. Водночас споживча інфляція в Україні і надалі буде високою.

"Крім того, ризики для інфляційних процесів та погіршення очікувань залишаються значними, зокрема через можливі загострення на фронті, а також теракти з боку Росії та спричинений ними дефіцит електроенергії", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в НБУ , у грудні 2022 року споживча інфляція в річному вимірі становила 26,6% та практично не змінилася, якщо порівнювати з темпами зростання цін у листопаді (26,5%) та жовтні (26,6%). У місячному вимірі ціни зросли на 0,7%.

"Прискорення інфляції у 2022 році насамперед пов'язане із наслідками повномасштабної військової агресії росії. Серед них: руйнування підприємств та інфраструктури, порушення виробництва та ланцюгів постачання, зростання виробничих витрат бізнесу, ситуативний ажіотажний попит на окремі товари та послуги", - йдеться в повідомленні.

На інфляцію впливали й непрямі наслідки війни, зокрема курсові ефекти та погіршення упродовж року очікувань населення та бізнесу. Крім того, на ціни в Україні тиснуло глобальне прискорення інфляції - саме минулого року більшість країн оновили багаторічні інфляційні максимуми.

Фактична споживча інфляція в грудні 2022 року виявилася нижчою за жовтневий прогноз НБУ. Це сталося, зокрема, внаслідок налагодження постачань у звільнену Херсонську область, розширення пропозиції продуктів харчування та слабшого споживчого попиту в умовах відключень електроенергії після серії російських терактів. Додатково інфляцію стримувало зміцнення готівкового курсу гривні восени та стабілізація інфляційних очікувань, зазначили в НБУ.

У 2022 році базова інфляція зросла до 22,6%. Оброблені продовольчі товари подорожчали за рік на 29,3%. У грудні зростання цін на відповідні товари в річному вимірі пришвидшилося під впливом збільшення виробничих витрат бізнесу та все ще ускладненої логістики. Так, на тлі дефіциту електроенергії дорожчали продукти, виробництво яких є енергоємним, потребує термічної обробки або зберігання в холоді. Це м’ясні, молочні, олійні продукти, кондитерські вироби, безалкогольні напої та консерви. Швидше зростали й ціни на продукти харчування зі значною часткою імпорту в кінцевій продукції та сировині для неї - рибні продукти, оливкову олію, шоколад, каву, чай та прянощі. Це було зумовлено, зокрема, вичерпанням запасів продукції та сировини, закуплених до підвищення офіційного курсу на 25% в липні, та підвищення витрат на логістику. Збільшення експортних цін на соняшникову олію вплинуло на її подорожчання на внутрішньому ринку. Натомість повільніше зростала вартість макаронних виробів, йдеться в коментарі.

Ціни на непродовольчі товари у 2022 році зросли на 21,3%, несуттєво пришвидшившись у грудні. У грудні подорожчали в річному вимірі одяг та взуття, товари для дому, автомобілі, іграшки, корм для тварин, газети та канцтовари, що пов'язано із вичерпанням запасів імпортної продукції, закупленої до липневого коригування офіційного курсу, та зростанням витрат бізнесу для забезпечення безперебійної роботи. На тлі відключень електроенергії вищими темпами зростали ціни на товари для утеплення, зокрема ковдри. Натомість сповільнилося зростання цін на товари непершочергової необхідності на тлі слабкого споживчого попиту, а також його ситуативної зміни з огляду на дефіцит електроенергії. Зокрема, сповільнилося зростання цін на електроніку, побутову техніку тощо, зазначили в НБУ.

Темпи зростання вартості послуг за підсумками 2022 року становили 14,8%, знизившись у грудні, якщо порівнювати з листопадом. Останнє пов'язано зі збереженням слабкого споживчого попиту, зокрема й через вплив відключень електроенергії. Сповільнилося зростання вартості послуг спортзалів, страхування автомобілів, курсів водіїв та стоянок автомобілів, послуг з управління багатоквартирними будинками, кабельного телебачення, а також туристичних послуг. Натомість під впливом збільшення витрат швидше дорожчали медичні послуги, послуги закладів громадського харчування та тимчасового проживання, інтернет та мобільний зв’язок.

Сирі продукти у 2022 році подорожчали на 41,6%. У грудні зростання цін на сирі продукти в річному вимірі сповільнилося. Так, меншими темпами дорожчали овочі, насамперед борщового набору, зокрема через зменшення строку реалізації таких товарів в умовах відключень електроенергії. Повільніше зростали ціни на м’ясо, що може пояснюватися ефектами від зниження вартості кормів, а також складнощами зі зберіганням продукції. Пригальмувало подорожчання яєць на тлі збільшення їхньої пропозиції. Уповільнилося зростання цін на борошно, гречку та інші крупи під впливом кращих, ніж очікувалося, урожаїв.

"Вагомим чинником сповільнення продуктової інфляції у грудні стала деокупація частини Херсонської області та розблокування постачань товарів з інших областей України. Крім того, стримуючим чинником було зменшення попиту на продовольство з боку закладів громадського харчування на тлі відключень електроенергії, а також зміна структури попиту населення в бік продовольчих товарів, які можуть довго зберігатися без охолоджувальних приладів", - зазначили в НБУ.

Адміністративно-регульовані ціни упродовж минулого року зросли на 15,3%. У грудні 2022 року в річному вимірі швидше дорожчали алкогольні напої, тютюнові вироби, а також фармацевтична продукція, що включена до державного моніторингу, через зростання виробничих витрат бізнесу на енергію, сировину та матеріали. Натомість і надалі сповільнювалося підвищення вартості транспортних послуг з огляду на стабілізацію цін на пальне в попередні місяці. Мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення продовжував стримувати адміністративну інфляцію.

Темпи зростання цін на пальне за підсумками 2022 року сягнули 69,4%. "Це зумовлено підвищеним попитом на енергоносії з боку населення та бізнесу внаслідок необхідності автономної генерації електроенергії в умовах її дефіциту, а також труднощами з постачанням пального. Подорожчання пального мало значний внесок у прискорення інфляції у 2022 році, адже впливало на ціни широкого спектру товарів", - йдеться в огляді.