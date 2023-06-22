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Ситуація з ядерною безпекою на ЗАЕС є вкрай нестабільною – Гроссі

22 червня 2023, 09:36
Ситуація з ядерною безпекою на ЗАЕС є вкрай нестабільною – Гроссі
Фото: Getty Images
Втрата Каховського водосховища стала катастрофою для регіону в цілому, а також додала серйозних труднощів для цієї великої атомної електростанції.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі після того, як відвідав Запорізьку АЕС, назвав ситуацію на електростанції "надзвичайно нестабільною"

Про це повідомляється на сайті МАГАТЕ.

"Ситуація з ядерною безпекою на Запорізькій атомній електростанції є надзвичайно нестабільною. Втрата Каховського водосховища стала катастрофою для регіону в цілому, а також додала серйозних труднощів для цієї великої атомної електростанції", - заявив Гроссі.

Зазначається, що в МАГАТЕ усвідомлюють щодо інформації про можливість замінування в районі водойми-охолоджувача АЕС. Під час відвідин Гроссі мін не було виявлено, але агентство має інформацію про попереднє розміщення мін як всередині станції, так і по її периметру.

"Наша оцінка цих конкретних місць розміщення полягає в тому, що, хоча наявність будь-якого вибухового пристрою не відповідає стандартам безпеки, основні функції безпеки об'єкта не будуть суттєво порушені. Ми стежимо за цим питанням з великою увагою", - сказав Гроссі.

Також відомо, що протягом останніх двох тижнів ЗАЕС отримувала необхідну їй охолоджуючу воду із запасів, що зберігаються у скидному каналі розташованої поруч Запорізької теплоелектростанції.

"Додатково до потенційних небезпек, з якими стикається станція, ЗАЕС залишається залежною від однієї діючої лінії електропередачі 750 кіловольтів (кВ) для зовнішньої електроенергії, необхідної їй для охолодження реактора", - додали в МАГАТЕ.

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