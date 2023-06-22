Ситуація з ядерною безпекою на ЗАЕС є вкрай нестабільною – Гроссі
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі після того, як відвідав Запорізьку АЕС, назвав ситуацію на електростанції "надзвичайно нестабільною"
Про це повідомляється на сайті МАГАТЕ.
"Ситуація з ядерною безпекою на Запорізькій атомній електростанції є надзвичайно нестабільною. Втрата Каховського водосховища стала катастрофою для регіону в цілому, а також додала серйозних труднощів для цієї великої атомної електростанції", - заявив Гроссі.
Зазначається, що в МАГАТЕ усвідомлюють щодо інформації про можливість замінування в районі водойми-охолоджувача АЕС. Під час відвідин Гроссі мін не було виявлено, але агентство має інформацію про попереднє розміщення мін як всередині станції, так і по її периметру.
"Наша оцінка цих конкретних місць розміщення полягає в тому, що, хоча наявність будь-якого вибухового пристрою не відповідає стандартам безпеки, основні функції безпеки об'єкта не будуть суттєво порушені. Ми стежимо за цим питанням з великою увагою", - сказав Гроссі.
Також відомо, що протягом останніх двох тижнів ЗАЕС отримувала необхідну їй охолоджуючу воду із запасів, що зберігаються у скидному каналі розташованої поруч Запорізької теплоелектростанції.
"Додатково до потенційних небезпек, з якими стикається станція, ЗАЕС залишається залежною від однієї діючої лінії електропередачі 750 кіловольтів (кВ) для зовнішньої електроенергії, необхідної їй для охолодження реактора", - додали в МАГАТЕ.