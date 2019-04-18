Сюмар: Наймаразматичніші "правки" до закону про квоти подавав "Квартал 95"

Зокрема, Зеленський заявив, що закон про квоти приймали не зовсім телевізійні люди

Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Вікторія Сюмар заявила, що закон про квоти погоджувався з усіма великими телегрупами, а студія "Квартал 95" подавала до закону маразматичні правки, щоб його нівелювати.

Зокрема, Зеленський заявив, що закон про квоти приймали не зовсім телевізійні люди і розповів, що зустрічався з цього приводу з Сюмар.

"Це правда. Обговорювали. До відома відомого "руководителя телевизионного бизнеса", який уявлення ЗЕленого не має як пишуться і ухвалюються закони - закон про квоти був розроблений і погоджений з усіма великими українськими телегрупами - 1+1, Старлайти, ТРК Україна... Думаю? що Ткаченка і Богуцького важко назвати не "спеціалістами", - написала Сюмар у Facebook, відреагувавши на інтерв’ю кандидата у президенти Володимира Зеленського.

"Але найбільш маразматичні правки, аби нівелювати закон подавав саме Квартал 95, бо це не єдина студія, що не може виробляти контент українською. Мови не знає. І правки писали люди, явно далекі від законодавчої техніки", - зазначила голова комітету ВР з питань свободи слова.

Нагадаємо, кандидат у президенти, шоумен Володимир Зеленський воліє дізнатися думку громадян щодо мовного питання і виступає за збереження мовлення російською на телебаченні. За його словами, не можна забирати в людей російськомовне телебачення.