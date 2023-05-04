Табу на F-16 для України немає – прем'єр Нідерландів Рютте
Уряд Нідерландів усвідомлює, що українським військовим потрібні сучасні винищувачі F-16 для захисту країни від російських загарбників, тому веде переговори з європейськими партнерами для їх передачі. Нідерландський прем'єр-міністр порівняв це питання з постачанням танків Leopard, яке спочатку довго обговорювали, але зрештою реалізували.
Про це повідомляє "Голос Америки".
Він зазначив, що слід набратися терпіння, щоб отримати необхідні літаки.
"З приводу F-16 табу немає. Ми працюємо дуже щільно з Бельгією, Данією, Великобританією та іншими партнерами для того, щоб завершити це. Ми ще не підійшли до цього. Це дуже чутлива тема", - зазначив Рютте.
В свою чергу президент України заявив, що передача будь-якої техніки починається з навчання особового складу її експлуатації. Тому навчати українських військових виконувати F-16 можуть тільки ті країни, які мають у своєму розпорядженні відповідні майданчики та ресурси.
"Але це складне питання, так само як і питання консолідації країн щодо нашого майбутнього в ЄС, консолідації країн щодо нашого майбутнього в НАТО. Ми працюємо над цим. Я впевнений, що ми матимемо позитивний результат, тому що ми не маємо іншого виходу", – резюмував Зеленський.<p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 21px; font-family: Roboto, -apple-system, BlinkMacSystemFont, " segoe="" ui",="" "helvetica="" neue",="" arial,="" "noto="" sans",="" sans-serif,="" "apple="" color="" emoji",="" "segoe="" ui="" symbol",="" emoji";="" font-size:="" 20px;"="">