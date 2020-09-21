Тадж-Махал знову відкритий для відвідувачів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.
У Тадж-Махал наразі пускатимуть тільки 5 тисяч відвідувачів на день з забезпеченням дотримання всіх заходів безпеки у зв'язку зі зростанням числа випадків COVID-19 в Індії.
Зазначається, що до цього мавзолей ніколи так надовго не закривали. Останній раз це відбулося 1978 року, коли затопило місто Агра, де мавзолей розташований. А до цього пам'ятник закрили лише на кілька днів у 1971 році, під час війни між Індією та Пакистаном.
Тадж-Махал – одна з провідних туристичних визначних пам'яток світу, яку перед пандемією відвідувало до 70 тисяч осіб щодня. Мармуровий мавзолей ХVІІ століття збудував імператор Великих Моголів Шах Джахан у пам'ять про свою королеву Мумтаз Махал.
Нагадаємо, що туристичний потік у світі в першому півріччі скоротився на 65% через пандемію коронавірусу. Всього не відбулося близько 440 млн поїздок, що призвело до втрати 460 млрд доларів для світового туристичного сектора.
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