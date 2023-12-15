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ПОЛІТИКА

Таємниця зниклої папки: Як за часів президенства Трампа зникла колекція необроблених російських розвідданих – CNN

15 грудня 2023, 18:44
Таємниця зниклої папки: Як за часів президенства Трампа зникла колекція необроблених російських розвідданих – CNN
путін з Трампом, фото: Jorge Silva / Reuters
Інформація була такою секретною, що конгресмени та їхні помічники з допуском до секретної інформації могли ознайомитися з матеріалами папки лише в штаб-квартирі Центрального розвідувального управління в Ленглі.

Наприкінці президентського терміну Дональда Трампа з Білого дому зникла папка, завтовшки 25 сантиметрів, із секретною інформацією, що стосувалася росії.

Про це із посиланням на понад 10 джерел пише CNN.

У папці містилися необроблені розвіддані, зібрані США та їхніми союзниками по НАТО про російських агентів, інформація про збір даних щодо втручання Кремля у вибори американського президента у 2016 році, а також дані про джерела всієї цієї інформації.

Інформація була такою секретною, що конгресмени та їхні помічники з допуском до секретної інформації могли ознайомитися з матеріалами папки лише в штаб-квартирі Центрального розвідувального управління в Ленглі (штат Вірджинія). При цьому записи, які вони робили при вивченні цих документів, не можна було забирати — вони зберігалися у Ленглі в сейфі.

Востаннє папку бачили в Білому домі наприкінці перебування Трампа на посаді. За день до того, як Трамп мав залишити Білий дім, він наказав привезти її, аби розсекретити низку документів, повʼязаних із розслідуванням втручання рф у вибори. Під наглядом тодішнього керівника апарату Білого дому Марка Медоуза папку ретельно вивчили помічниками республіканців із допуском до конфіденційної інформації. Було створено кілька відредагованих копій, які збиралися поширити серед республіканців Конгресу та журналістів, які симпатизують Республіканській партії. Копії зрештою вилучили для додаткового погодження, а потім вони опинилися у Національному архіві.

Міністерство юстиції так і не опублікувало розсекречені дані, попри наказ Трампа, а сама папка зникла. За даними телеканалу, розвідка США вкрай стурбована цим фактом — розвідники побоюються, що могли бути розкриті низка найбільш охороняємих секретів США та їхніх союзників по НАТО. Про зникнення паки взагалі не було б відомо, якщо б представники розвідки не звернулись минулого року до керівників сенатського комітету, кажуть джерела CNN.

Трампрозвіддані

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