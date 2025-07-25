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Таїланд евакуював поблизу кордону із Камбоджею близько 130 тисяч цивільних

25 липня 2025, 13:32
Таїланд евакуював поблизу кордону із Камбоджею близько 130 тисяч цивільних
Фото: EPA/UPG
Зіткнення на кордоні відбулися вже у 12 місцях
Таїланд евакуював уздовж кордону із Камбоджею понад 130 тисяч цивільних. Бої відбувалися у 12 місцях уздовж спірного рубежу.
 
Про це пише The Guardian.
 
За інформацією Таїланду, зіткнення, що розпочалися у четвер, відновилися рано вранці у п'ятницю, зокрема у провінціях Убонратчатхані та Сурін. Тайська армія стверджує, що камбоджійські збройні сили проводили безперервні бомбардування з використанням важкого озброєння, польової артилерії та ракетних систем БМ-21. Зазначається, що "тайські війська відповіли відповідним підтримуючим вогнем відповідно до тактичної ситуації".
 
"Цей нинішній випадок агресії ескалує і може перерости у війну. Однак зараз ми все ще перебуваємо на рівні конфлікту, боремося, використовуючи важке озброєння. Все, що ми зробили досі, це захистили нашу землю та суверенітет нашої нації", – заявив журналістам у Бангкоку виконувач обов'язків прем'єр-міністра Таїланду Пхумтам Вечаячай. 
 
Кількість загиблих у країні зросла до 15 осіб, включаючи 14 мирних жителів. Серед загиблих був восьмирічний хлопчик.
 
Влада Камбоджі поки не надала інформації про будь-які жертви чи евакуацію цивільного населення, але місцевий чиновник у провінції Оддармеанчей повідомив видання Reuters, що один цивільний загинув, п'ятеро отримали поранення, а також було евакуйовано 1500 сімей.
 
Зіткнення спалахнули вранці в четвер після тижнів напруженості через тривалу суперечку щодо кордону між країнами. Загальна протяжність держрубежу між державами становить 817 км. 

 

Тайландевакуаціявійна в Україні

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