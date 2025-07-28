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Таїланд і Камбоджа домовилися про припинення вогню

28 липня 2025, 16:35
Таїланд і Камбоджа домовилися про припинення вогню
Переговори пройшли в Путраджаї під егідою прем'єр-міністра Малайзії Анвара Ібрагіма
Таїланд і Камбоджа домовилися про негайне і беззастережне припинення вогню для припинення прикордонних зіткнень.
 
Про це заявив прем'єр-міністр Малайзії, пише Sky News.
 
Анвар Ібрагім сказав, що обидві сторони досягли спільного розуміння щодо припинення бойових дій.
 
"Прем'єр-міністр Камбоджі Хун Манет і виконувач обов'язків прем'єр-міністра Таїланду Пумтам Вечаячай домовилися про "негайне і беззастережне припинення вогню, яке набуває чинності з опівночі 28 липня", - сказав він, зачитуючи спільну заяву.
 
Зазначається, що лідери Таїланду і Камбоджі зустрілися в Малайзії для переговорів щодо припинення транскордонних бойових дій, унаслідок яких загинули десятки людей. Це рішення було ухвалено після втручання президента США Дональда Трампа, який дав зрозуміти лідерам обох країн, що продовження бойових дій зашкодить їхнім шансам на укладення торговельної угоди зі США.
 
Важливо, що укладена в угода про припинення вогню спрямована на зупинку найсмертоноснішого конфлікту за більш ніж десятиліття після п'яти днів запеклих боїв. Манет сказав:
 
"Сьогодні у нас дуже хороша зустріч і дуже хороші результати... які, сподіваємося, дадуть змогу негайно припинити бойові дії, що призвели до численних жертв, поранень і переміщення населення. Ми сподіваємося, що рішення, про які щойно оголосив прем'єр-міністр Анвар, створять умови для продовження наших двосторонніх переговорів щодо повернення до нормалізації відносин і стануть основою для майбутньої деескалації збройних сил".
 

Вечаячай, який висловив сумніви в щирості намірів Камбоджі перед переговорами, заявив, що Таїланд погодився на припинення вогню, яке "буде успішно реалізовано обома сторонами в дусі доброї волі".

КамбоджаТайландвійна в Україніросія окупанти

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