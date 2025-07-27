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Таїланд раптово зупинив бої з Камбоджею: подробиці

27 липня 2025, 12:57
Таїланд раптово зупинив бої з Камбоджею: подробиці
Фото: google.com
Зливи змусили тимчасово припинити бойові дії між Таїландом і Камбоджею, але обидві сторони залишаються на своїх позиціях
Зливи 26 липня змусили тайські та камбоджійські військові сили тимчасово припинити бойові дії вздовж спільного кордону, хоча обидві сторони зберігають свої позиції.
 
Про це повідомляє The Nation.
 
Ситуація загалом залишається практично незмінною, напруженість зберігається.
 
Незважаючи на затиння, якому сприяли погодні умови, гуманітарна криза і далі загострюється. Влада Таїланду евакуювала з районів ризику 97 431 мирного жителя, що на 9393 особи більше, ніж повідомляли раніше, і розмістила їх у призначених пунктах збору цивільного населення у чотирьох провінціях.
 
Евакуацію проводять у кількох провінціях: у Бурірамі створено один пункт збору для цивільного населення, де розмістилося понад 8 тис. осіб, тоді як у Суріні діє 65 пунктів, де розмістилося понад 39 тис. евакуйованих. У Сісакеті організовано 82 пункти збору на 35 тис. мирних жителів, а в Убонратчатхані – 76 пунктів, де розмістилося майже 15 тис. людей.
 
Конфлікт уже завдав значної шкоди цивільним районам. Загалом 28 ракет BM-21 уразили різні населені пункти провінції Бурірам.

 

ТаїландКамбоджавійна в Україніросія окупанти

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