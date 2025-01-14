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Так званий очільник Придністров'я полетів до рф. Санду відреагувала

14 січня 2025, 17:51
Так званий очільник Придністров'я полетів до рф. Санду відреагувала
фото з відкритих джерел
Красносельський полетів у москву вести переговори про російський газ

Президентка Молдови Майя Санду підтвердила інформацію про те, що так званий глава невизнаного Придністров'я Вадим Красносельський вирушив до москви.

Про це повідомляє Newsmaker.

Санду підтвердила чутки про те, що Красносельський полетів у москву домовлятися про газ.
 
"Знаю про візит Красносельського у москву. Це ще один доказ того, що Кишинів не перешкоджає пошуку рішення. Ми хочемо, щоб у людей на лівому березі Дністра якнайшвидше з’явились світло, опалення і вода. І якщо цей візит розв'яже проблему – нехай вона буде вирішена", – наголосила глава країни.
 
Нагадаємо, у Придністров'ї, окупованому росією регіоні Молдови, відключили опалення та гарячу воду. Це сталося після припинення транзиту територією України та відмови москви постачати газ за іншими маршрутами.
Придністров'явійна в Україніросія окупанти

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