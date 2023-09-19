Таксі: як їздити під час війни

Після повномасштабного вторгнення столичний ринок таксі зазнав значних змін. У провідних службах почались переміщення працівників, змінилось співвідношення водіїв та клієнтів, подорожчало пальне, суттєво зросли тарифи. Станом на зараз ситуація стабілізувалась в тилових областях, але залишилася складною в прифронтових зонах, де спостерігається скорочення кількості поїздок на 50—70% у порівнянні з періодом до 24.02.2022 р. Багато внутрішньо переміщених осіб влаштувалися на роботу в столичні служби таксі.

Аналітики фіксують зменшення середньої дистанції поїздок, наприклад, неактуальним став віддалений маршрут до аеропорта «Бориспіль». Під час повітряних тривог маршрут перебудовується просто «на ходу», так як закривається Дарницький міст в напрямку до центру. Перед настання комендантської години зростає попит на виклик таксі в Києві.

В зв'язку з перерахованими змінами користувач сервісів таксі в Києві має пристосуватись та використовувати всі можливості недорого користуватись послугами. Розкажемо, як це зробити.

Служби таксі

Клієнтам краще скачати кілька додатків відомих сервісів та зберегти найвідоміші номери таксі. Усі служби можете порівняти в каталозі taxi.poputka.ua з рейтингом реальних користуачів. Якщо є час, дуже пізнавально порівняти вартість поїздки у конкуруючих компаній — різниця може вражати.

На вартість таксі по місту впливають такі фактори:

час доби;

попит на авто;

рівень заторів;

наявність повітряної тривоги;

кількість вільних водіїв.

Отже, якщо надаєте перевагу дешевому таксі, не плануйте поїздку в час пік, дочекайтеся відбою повітряної тривоги, не затримуйтесь до самої комендантської години та шукайте службу у каталозі https://taxi.poputka.ua/ua.

Варіанти виклику таксі

Викликати таксі можна різними способами:

подзвонити з мобільного;

викликати з додатку;

залишити заявку на сайті.

Який варіант буде кращим для вас, залежить від кількості часу та вільних рук.

Переваги дорогих служб

Під час війни в українців залишилися високі очікування від сервісу. Клієнти користуються дорогими службами по таким причинам:

своєчасна подача авто;

комфортний автопарк;

чистота в салоні;

прозорі тарифи;

ввічливість персоналу;

цілодобова робота;

вибір способу оплати.

Додатковий сервіс в службах таксі

Якщо є потреба, служба таксі допоможе з багажем, автокріслом, доставкою, обслуговуванням свят, трансфером з вокзалу, зустріччю іноземця. Також клієнти замовляють міжміські перевезення, особистого водія, драйвера, таксі на день. Обов'язково дізнавайтесь заздалегідь, скільки коштує додатковий сервіс, щоб розуміти повну вартість поїздки.