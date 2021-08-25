Таліби наполягають на припиненні евакуації з аеропорту Кабула до 31 серпня

Таліби раніше виступили з заявою, в якій зазначалося, що ситуація в аеропорту Кабула викликає занепокоєння у всьому Афганістані

"Ісламський емірат Афганістан заявляє, що іноземні війська повинні піти вчасно та припинити евакуацію, щоб підготувати ґрунт для цивільних польотів", - повідомив у середу вранці представник руху Вардак Альханафі.

Заступник керівника політичного управління руху "Талібан" Шер Мохаммад Аббас Станекзай вимагає припинити процес евакуації з аеропорту Кабула та вивести всі іноземні війська з Афганістану до встановленого терміну - 31 серпня, пише "Інтерфакс-Україна".

"Ісламський емірат Афганістан (держава, що існувала під управлінням талібів у 1996-2001 рр.) заявляє, що іноземні війська повинні піти вчасно та припинити евакуацію, щоб підготувати ґрунт для цивільних польотів", - повідомив у середу вранці представник руху Вардак Альханафі за підсумками зустрічі Станекзая з послом Німеччини в Афганістані Маркусом Потцлем.

"На зустрічі обговорювалися політичні питання і ситуація в міжнародному аеропорту Кабула", - написав Альханафі у Twitter.

Німецький дипломат, у свою чергу, пообіцяв, що всі економічні та гуманітарні проекти Німеччини, припинені після захоплення талібами влади в Афганістані, буде відновлено після нормалізації ситуації в країні, повідомив представник руху "Талібан".

Таліби раніше виступили з заявою, в якій зазначалося, що ситуація в аеропорту Кабула викликає занепокоєння у всьому Афганістані.

"З одного боку, іноземці, здається, не досягають прогресу в цій нескінченній евакуації. З іншого боку, ми є свідками хворобливих ігор із життями та гідністю афганців. Наразі ми чули повідомлення про 20 жертв в аеропорту, тоді як решта країни перебуває у стані миру", - йдеться в заяві.

Таліби стверджують, що ситуація в аеропорту Кабула, яку вони вважають "катастрофічною", "демонструє справжнє ставлення США та їхніх союзників до афганських біженців".

"Та невелика кількість людей, які вибралися, набилися в задушливому таборі в Катарі з єдиним туалетом для тисяч людей. Це все, що можуть запропонувати їм американці?" - запитують бойовики руху.

Таліби також заявили, що незадоволені "безвідповідальними закликами США до афганців, які мають цінні навички, залишити країну".

"За 42 роки війни Афганістан нарешті досяг миру, прокладено шлях до примирення і відновлення. У цьому процесі дуже важливо, щоб кваліфіковані афганці залишилися в країні й виконали обов'язок перед батьківщиною", - наголошується в заяві.

Нагадаємо, що США розраховують закінчити евакуацію і залишити аеропорт Кабула до 31 серпня.