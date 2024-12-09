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Таллінн хоче ввести туристичний податок

09 грудня 2024, 18:44
Таллінн хоче ввести туристичний податок
Фото: PA
Збір хочуть встановити на рівні 1-3 євро з туриста.

Міська влада столиці Естонії чекає від держави можливості запровадження в місті туристичного податку.

Про це заявила віцемерка Таллінна Маргот Роозе, яку цитує естонський мовник ERR.

Роозе сказала, що туристичний податок допоміг би покрити додаткові витрати і поліпшити інфраструктуру для приймання туристів.

Вона додала, що розмір податку міг би становити 1-3 євро з туриста, але уряд наразі не робив детальних розрахунків.

На думку віцемерки, податок такого розміру не знизить інтерес до Таллінна з боку туристів.

"Досвід інших міст теж показує, що якщо людина хоче приїхати, вона не буде через це відмовлятися від поїздки", – сказала вона.

 
ЕстоніяТалліннподаток

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