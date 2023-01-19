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ПОЛІТИКА

"Талліннська обіцянка" - 9 країн обіцяють Україні безпрецедентний пакет допомоги, - Sky News

19 січня 2023, 18:49
Фото: Associated Press/East News
Допомога включатиме десятки систем протиповітряної оборони Stinger, зенітні установки С-60, кулемети та навчання

Група з дев’яти країн пообіцяла надати нову військову допомогу Україні в четвер перед надзвичайною нарадою щодо зброї для Києва, яка має відбутися в Німеччині в п’ятницю, пише Sky News.

Допомога від країн, включаючи Естонію, Латвію, Велику Британію та Польщу, включатиме десятки систем протиповітряної оборони Stinger, зенітні установки С-60, кулемети та навчання, йдеться у заяві.

Підписавшись під так званою «Талліннською обіцянкою», група заявила: «Ми засуджуємо напади росії, спрямовані на те, щоб тероризувати народ України, включаючи навмисні напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, які можуть становити військові злочини.

"Ми відкидаємо триваюче порушення росією суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України, а також її незаконні претензії на анексію української території".

Вони додали: "Тому ми зобов’язуємося колективно домагатися надання безпрецедентного набору пожертвувань, включаючи основні бойові танки, важку артилерію, протиповітряну оборону, боєприпаси та бойові машини піхоти для оборони України.

Ця суттєва допомога Україні надходить із наших власних національних запасів і ресурсів, що свідчить про взаємне розуміння серйозності ситуації та наше зобов’язання терміново збільшити та прискорити підтримку України.

Зробивши цю «Талліннську обіцянку», ми вирушимо на засідання Групи оборони України в Рамштайн завтра, 20 січня, і закликаємо інших членів Альянсу та партнерів наслідувати цей приклад і якнайшвидше надати свої власні заплановані пакети підтримки, щоб забезпечити українську перемогу на полі бою у 2023 році".


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