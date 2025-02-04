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Танкер Eagle S, підозрюваний у грудневому пошкодженні кабелів зв'язку, залишили під арештом

04 лютого 2025, 19:09
Танкер Eagle S, підозрюваний у грудневому пошкодженні кабелів зв'язку, залишили під арештом
Фото: dhnet.be
Таким чином апеляція підтвердила рішення окружного суду Гельсінкі щодо арешту.
Столичний апеляційний суд Фінляндії залишив під арештом танкер Eagle S, якого підозрюють у пошкодженні електрокабеля та чотирьох кабелів зв'язку.
 
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
 
Таким чином апеляція підтвердила рішення окружного суду Гельсінкі щодо арешту.
 
Нагадаємо, 28 грудня 2024 року поліція затримала танкер, що плаває під прапором Островів Кука, через підозри, що він пошкодив електричний кабель Estlink 2, який з’єднує Фінляндію та Естонію, а також чотири телекомунікаційні кабелі між країнами.
 
Нафтовий танкер відправили у територіальні води Фінляндії. Він наразі перебуває на якорі біля міста Порвоо. Влада Фінляндії та Естонії вважають, що судно є частиною російського "тіньового флоту".

 

Фінляндіятанкервійна в Україні

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