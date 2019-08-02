Танкери, що горять біля берегів Криму, потрапили в шторм
"Шторм накрив зону Чорного моря, близьку до Керченської протоки, в районі якої перебувають аварійні судна. Хвиля – до 3,5 метрів, температура – плюс два градуси, це означає, обмерзання періодичне на вітрі. Судна перебувають у штормових умовах", – заявили в російському відомстві, повідомляє "Радіо Свобода".
У прес-службі додали, що рятувальники фіксували "невеликий дрейф" танкера Candy, але зараз судно не рухається.
На танкерах Maestro і Candy досі триває пожежа. Напередодні в Росморрічфлоті повідомили, що кількість точок загорання на газовозах зросла до шести.
Нагадаємо, що 21 січня два судна під прапором Танзанії загорілися в районі Керченської протоки, на одному з них, за попередніми даними, стався вибух. Загинулищонайменше 11 людей.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Обіцянки": Alyona Alyona записала новий трек після скандалу із запрошенням на форум Порошенка, - ВІДЕО
- ФОТО У США частково замерз Ніагарський водоспад, - ФОТО
- ВІДЕО У пустелі Африки встановили колонки для вічного відтворення композиції гурту Toto "Africa"
- Ветеранська агенція Web for you: Для учасників АТО ми робили сайти безкоштовно"Ми готувалися воювати, але не готувалися боронити країну. Я, звичайно, як і всі, хто обирає для себе професію військовослужбовця, мріяв взяти участь у бойових діях. Але одна справа – воювати десь інде, а інша – за свою країну. Це зовсім інша відповідальність. Це дуже важко"
- "Вікінг-масаж": Ветеран АТО втілив мрію дитинства і лікує масажамиВін робить селфі зі своїми клієнтами і захопливо розповідає про свою роботу, навіть коли працює поспіль понад 13 годин