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Танкери, що горять біля берегів Криму, потрапили в шторм

Рятувальники фіксували "невеликий дрейф" танкера Candy, але зараз судно не рухається
У Чорному морі біля берегів Криму почався шторм, у цій зоні перебувають два танкери Maestro і Candy, що продовжують горіти після вибуху газу 21 січня.
Танкери, що горять біля берегів Криму, потрапили в шторм Фото:TASS

"Шторм накрив зону Чорного моря, близьку до Керченської протоки, в районі якої перебувають аварійні судна. Хвиля – до 3,5 метрів, температура – плюс два градуси, це означає, обмерзання періодичне на вітрі. Судна перебувають у штормових умовах", – заявили в російському відомстві, повідомляє "Радіо Свобода".

У прес-службі додали, що рятувальники фіксували "невеликий дрейф" танкера Candy, але зараз судно не рухається.

На танкерах Maestro і Candy досі триває пожежа. Напередодні в Росморрічфлоті повідомили, що кількість точок загорання на газовозах зросла до шести.

Нагадаємо, що 21 січня два судна під прапором Танзанії загорілися в районі Керченської протоки, на одному з них, за попередніми даними, стався вибух. Загинулищонайменше 11 людей.

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08 02 2019 21:58
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