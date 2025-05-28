Танкери з російською нафтою прибувають до Індії всупереч обмеженням США – Bloomberg

Індія стала одним із ключових ринків збуту російської нафти після вторгнення рф в Україну в 2022 році.

У складному морському ланцюжку поставок російської нафти до Індії зафіксували танкери, які перебувають під санкціями США — це викликає запитання про позицію Нью-Делі в час, коли потоки досягають рекордного рівня.

Про це пише Bloomberg.

Минулого тижня на індійський нафтопереробний завод було доставлено близько мільйона барелів нафти сорту Sokol з Далекого Сходу росії. Половина цього обсягу була завантажена після двох перевантажень з судна на судно, в одному з яких брав участь танкер, що потрапив під санкції США, свідчать дані Kpler і Vortexa Ltd. За даними Kpler, інші судна, що перебувають під американськими санкціями, транспортують вантажі нафти Sokol, які повинні прибути до відповідного пункту призначення наступного місяця.

Наприкінці березня судно Viktor Titov, яке в січні потрапило під санкції США, завантажило близько 500 тисяч барелів нафти Sokol з рф. Згодом судно здійснило перевантаження на танкер Night Glory, потім вирушило до вод Малайзії, де здійснило перевантаження на судно Cordelia Moon, яке наприкінці травня прибуло до нафтопереробного заводу в Джамнагарі на заході Індії. І Night Glory, і Cordelia Moon перебувають під санкціями Британії, але не під санкціями США.

Інші танкери, що перебувають під санкціями США, також брали участь у торгівлі нафтою між рф та Індією, в тому числі Captain Kostichev та Victor Konetsky, свідчать дані Kpler. Captain Kostichev завантажив 699 тисяч барелів нафти Sokol з терміналу “Сахалін-1” наприкінці квітня, а потім перевантажив її на танкер Monte 1, який, як очікується, прибуде в Джамнагар на початку червня. Тим часом Victor Konetsky цього місяця здійснив перевантаження на судно Night Glory. Танкери можуть змінити свої “пункти призначення”.

Індія стала одним із ключових ринків збуту російської нафти після вторгнення рф в Україну в 2022 році, оскільки західні покупці уникали російських потоків. Запроваджені Заходом санкції загалом спрямовані на те, щоб зберегти потоки нафти й уникнути різкого стрибка цін, водночас обмеживши доходи Москви.

Цього місяця імпорт нафти з рф до Індії досягне рекордних 2,196 млн барелів на добу, оскільки нові танкери приєдналися до торгівлі після хвилі американських санкцій, оголошених у січні.

Нафтотрейдери уважно стежать за закупівлями Індії, а також за санкційними діями США. Індія раніше заявляла, що суднам, які потрапили під санкції Штатів, не буде дозволено розвантажуватися в країні, хоча уряд прем'єр-міністра Нарендри Моді також стверджував, що дотримується лише обмежень ООН, а не обмежень, запроваджених будь-якою окремою країною чи альянсом.

"В індійському імпорті російської нафти завжди буде елемент прорахованого ризику, але нафтопереробники здебільшого перестраховуються. По суті, вони не можуть нести відповідальність за те, як транспортується нафта", - каже засновниця консалтингової компанії Vanda Insights Вандана Харі.

"На цей момент США, схоже, не посилюють свої нафтові санкції проти росії. Якщо і коли це зміниться, ви, ймовірно, побачите, що нафтопереробні компанії відступлять на деякий час, щоб перестрахуватися", - додала вона.