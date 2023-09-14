"Танкову коаліцію" на підтримку України сформували 12 країн

Частина наданої державами-партнерками техніки вже допомагає українським військовим.

“Танкову коаліцію” на підтримку України сформували вже 12 держав. В українському Міністерстві оборони переконані, що такий приріст країн-учасниць стався після того, як Німеччина оголосила про надання нашій країні танків “Leopard 2”.

Про це повідомила пресслужба відомства.

“12 держав-партнерів пообіцяли, дали і продовжують надавати різні типи танків: Leopard 2 A4, Leopard 2 A5+, Leopard 2 A6, Т-72, PT91 Twardy, AMX—10RC, Challenger 2. Це стало можливим після того, як Німеччина оголосила про надання Україні танків “Leopard 2” і про дозвіл іншим країнам експортувати німецькі танки. Цей крок мотивував низку інших країн приєднатися до міжнародної “танкової коаліції”, - йдеться у повідомленні.