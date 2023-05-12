Танки Abrams прибули до Німеччини для навчання українських військових – Sky News
12 травня 2023, 13:37
Фото: Google
Навчання розпочнеться через два-три тижні.
До Німеччини приїхали американські танки Abrams. На них будуть навчатися українські військові.
Про це повідомляє Sky News.
Три десятки американських бойових машин прямують на військову базу Графенвер з випередженням графіку. Саме там українські війскові пройдуть навчання.
За словами американської сторони, 31 танк M1A1 Abrams, необхідний для тренувань, прибув до порту німецького міста Бремерхафен минулих вихідних.