Танки Abrams прибули до Німеччини для навчання українських військових – Sky News

Навчання розпочнеться через два-три тижні.

До Німеччини приїхали американські танки Abrams. На них будуть навчатися українські військові.



Про це повідомляє Sky News.

Три десятки американських бойових машин прямують на військову базу Графенвер з випередженням графіку. Саме там українські війскові пройдуть навчання.