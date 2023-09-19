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Танки Abrams скоро будуть на полі бою в Україні – Остін

19 вересня 2023, 13:17
Танки Abrams скоро будуть на полі бою в Україні – Остін
Глава Пентагону США Ллойд Остін
Сполучені Штати пообіцяли передати Україні 31 танк Abrams.

Американські танки Abrams вже найближчим часом будуть доставлені в Україну.

Про це заявив глава Пентагону Ллойд  Остіна під час засідання "Рамштайну" у Німеччині.

Він також зазначив, що вклад США у військовій допомозі Україні "був потужним і залишається таким".

"Тому ми будемо тісно співпрацювати з українськими партнерами, аби всю допомогу, яку ми надаємо Україні, використовували ефективно та належно.Ми говоримо про танки Abrams, які уже ось-ось будуть на полі бою в Україні", - сказав Остін.

Сполучені Штати пообіцяли передати Україні 31 танк Abrams. Спочатку у Вашингтоні анонсували передачу версії M1A2, але пізніше через довгі терміни постачання надати захотіли версію M1A1.

 

танкиОстінРамштайнвійна в Україніросія окупанти

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