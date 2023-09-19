Танки Abrams скоро будуть на полі бою в Україні – Остін

Американські танки Abrams вже найближчим часом будуть доставлені в Україну.

Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остіна під час засідання "Рамштайну" у Німеччині.

Він також зазначив, що вклад США у військовій допомозі Україні "був потужним і залишається таким".

"Тому ми будемо тісно співпрацювати з українськими партнерами, аби всю допомогу, яку ми надаємо Україні, використовували ефективно та належно.Ми говоримо про танки Abrams, які уже ось-ось будуть на полі бою в Україні", - сказав Остін.

Сполучені Штати пообіцяли передати Україні 31 танк Abrams. Спочатку у Вашингтоні анонсували передачу версії M1A2, але пізніше через довгі терміни постачання надати захотіли версію M1A1.