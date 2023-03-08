Матеріали:
Теми:

Танки Leopard 2 з Німеччини та Португалії прибудуть до України цього місяця – Spiegel

08 березня 2023, 13:39
Танки Leopard 2 з Німеччини та Португалії прибудуть до України цього місяця – Spiegel
Фото: dw.com
Вже до кінця цього місяця Україна отримає перші танки з Німеччини та Португалії.

Бойові танки Leopard 2A6, обіцяні Німеччиною та Португалією, прибудуть до України до кінця березня.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє Spiegel.

"Можу сказати вам, що я щойно дізнався, що 18 німецьких танків Leopard-2A6 і три португальських танки можуть прибути до України разом вже цього місяця", - сказав Пісторіус під час зустрічі міністрів оборони ЄС у Швеції.

Він додав, що танки прибудуть разом з підготовленими екіпажами і будуть готові до застосування на фронті.

 

ПортугаліяНімечинатанкивійна в Українілеопард

Останні матеріали

США ще не готові до епохи конфлікту
Політика
США ще не готові до епохи конфлікту "великих держав". Але посилено готуються до нього – Wall Street Journal
Переклад iPress – 08 березня 2023, 12:20
За підривом Північних потоків стоїть
Політика
За підривом Північних потоків стоїть "проукраїнська група"? Як New York Times на користь росії намагається вбити клін між Україною та Заходом
08 березня 2023, 08:30
ЗСУ збільшують кількість вильотів. А на Донбасі бездоріжжя, багнюка та можливі прориви росіян – Том Купер
Політика
ЗСУ збільшують кількість вильотів. А на Донбасі бездоріжжя, багнюка та можливі прориви росіян – Том Купер
Переклад iPress – 07 березня 2023, 17:25
Відверта брехня генерала гєрасімова, лоботомія та покарання. гєрасімов придатний лише для того, щоб постати перед судом – The Economist
Політика
Відверта брехня генерала гєрасімова, лоботомія та покарання. гєрасімов придатний лише для того, щоб постати перед судом – The Economist
Переклад iPress – 07 березня 2023, 14:04
Крах росії. Місце в першому ряду на деколонізацію російської
Політика
Крах росії. Місце в першому ряду на деколонізацію російської "культури" – Едвард Лукас
Переклад iPress – 07 березня 2023, 10:50
Битва за Бахмут. Наближається фінал? – Мік Раян
Політика
Битва за Бахмут. Наближається фінал? – Мік Раян
Переклад iPress – 06 березня 2023, 16:17
Перенесіть війну в росію. Поразка рф має статися на її теренах – експосадовці Пентагону
Політика
Перенесіть війну в росію. Поразка рф має статися на її теренах – експосадовці Пентагону
Переклад iPress – 06 березня 2023, 13:26
Кінець битви за Бахмут. Перемога за тим, хто зберіг свої війська та якнайбільше виснажив супротивника – Філліпс О'Брайен
Політика
Кінець битви за Бахмут. Перемога за тим, хто зберіг свої війська та якнайбільше виснажив супротивника – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 06 березня 2023, 10:16
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється