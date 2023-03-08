Танки Leopard 2 з Німеччини та Португалії прибудуть до України цього місяця – Spiegel

Вже до кінця цього місяця Україна отримає перші танки з Німеччини та Португалії.

Бойові танки Leopard 2A6, обіцяні Німеччиною та Португалією, прибудуть до України до кінця березня.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє Spiegel.

"Можу сказати вам, що я щойно дізнався, що 18 німецьких танків Leopard-2A6 і три португальських танки можуть прибути до України разом вже цього місяця", - сказав Пісторіус під час зустрічі міністрів оборони ЄС у Швеції.

Він додав, що танки прибудуть разом з підготовленими екіпажами і будуть готові до застосування на фронті.