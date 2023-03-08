Танки Leopard 2 з Німеччини та Португалії прибудуть до України цього місяця – Spiegel
Бойові танки Leopard 2A6, обіцяні Німеччиною та Португалією, прибудуть до України до кінця березня.
Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє Spiegel.
"Можу сказати вам, що я щойно дізнався, що 18 німецьких танків Leopard-2A6 і три португальських танки можуть прибути до України разом вже цього місяця", - сказав Пісторіус під час зустрічі міністрів оборони ЄС у Швеції.
Він додав, що танки прибудуть разом з підготовленими екіпажами і будуть готові до застосування на фронті.