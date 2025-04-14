Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Танки Leopard 2 виявилися не пристосованими до війни в Україні – The Telegraph

14 квітня 2025, 12:53
Танки Leopard 2 виявилися не пристосованими до війни в Україні – The Telegraph
Уразливість до безпілотників змушує солдатів використовувати танки тільки як артилерію.
Німецькі танки Leopard 2 виявилися не пристосовані до війни в Україні та зіткнулися зі значними проблемами. У результаті українські військові не можуть використовувати їх на повну потужність.
 
Про це пише The Telegraph, посилаючись на стенограму зустрічі аташе посольства Німеччини в Києві та солдатів бундесверу, на якій дипломат розповів про труднощі, з якими стикаються українці під час експлуатації німецьких танків.
 
"Українські солдати вважають, що Leopard 2 має обмежене застосування", - йдеться в стенограмі.
 
Зазначається, що деякі проблеми пов'язані з тим, як змінюється сама війна. Зокрема, Leopard 2 вкрай уразливі для ударів безпілотників. При цьому їхня складна конструкція ускладнює ремонт на полі бою, а це означає, що пошкоджені Leopard необхідно відправляти до спеціалізованих ремонтних бригад на заході України або навіть їхати до Польщі для ремонту та обслуговування.
 
"У багатьох випадках проблеми з Leopard 2 змушують українські батальйони використовувати їх здебільшого як артилерію", - наголошується в статті.
 
Як зазначив Сергій Сумленний, керуючий директор Європейського центру ініціативи зі стійкості, що базується в Берліні, головна проблема з Leopard 2 в Україні полягає в тому, що їх занадто мало.
 
"Якщо потрібно відремонтувати один або два, то це велика частина того, що є в України, яка раптово виходить з ладу на деякий час", - сказав він.
 
Крім того, зазначив він, Leopard 2 не були призначені для українського поля бою. За його словами, ці танки добре працюють, коли у них хороша підтримка з повітря, але Україні її не вистачає".

 

війна в Українітанк Leopard 2росія окупанти

Останні матеріали

Маргінес у Білому домі. Як Республіканська партія закохалася в путінську росію – New York Times
Політика
Маргінес у Білому домі. Як Республіканська партія закохалася в путінську росію – New York Times
Переклад iPress – 14 квітня 2025, 12:34
Трамп не хоче
Політика
Трамп не хоче "миру". Він прагне допомогти путіну перемогти – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 14 квітня 2025, 07:34
Попри запеклі бої, орки просунулися лише на невеликих вузьких ділянках. Проте ініціативою володіє Україна – Ендрю Таннер
Cуспільство
Попри запеклі бої, орки просунулися лише на невеликих вузьких ділянках. Проте ініціативою володіє Україна – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 11 квітня 2025, 12:33
Захід широко відкритий для брудних трюків росії. І причина не лише зовнішня – Едвард Лукас
Політика
Захід широко відкритий для брудних трюків росії. І причина не лише зовнішня – Едвард Лукас
Переклад iPress – 11 квітня 2025, 10:31
Трамп робить США слабкими. Як його психологічна вразливість руйнує економіку країни – Тімоті Снайдер
Політика
Трамп робить США слабкими. Як його психологічна вразливість руйнує економіку країни – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 11 квітня 2025, 07:01
Протистояти викликам. Мерц укладає коаліційну угоду під тиском Трампа – Politico
Політика
Протистояти викликам. Мерц укладає коаліційну угоду під тиском Трампа – Politico
Переклад iPress – 10 квітня 2025, 16:31
Тарифний бліц. Чому Трамп так швидко змінив свою позицію – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Тарифний бліц. Чому Трамп так швидко змінив свою позицію – Wall Street Journal
Переклад iPress – 10 квітня 2025, 12:25
Параноя кремля – британські шпигуни. Історія і сьогодення – Іріна Бороган та Андрєй Солдатов
Політика
Параноя кремля – британські шпигуни. Історія і сьогодення – Іріна Бороган та Андрєй Солдатов
Переклад iPress – 10 квітня 2025, 09:21
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється