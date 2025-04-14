Танки Leopard 2 виявилися не пристосованими до війни в Україні – The Telegraph

Німецькі танки Leopard 2 виявилися не пристосовані до війни в Україні та зіткнулися зі значними проблемами. У результаті українські військові не можуть використовувати їх на повну потужність.

"Українські солдати вважають, що Leopard 2 має обмежене застосування", - йдеться в стенограмі.

Зазначається, що деякі проблеми пов'язані з тим, як змінюється сама війна. Зокрема, Leopard 2 вкрай уразливі для ударів безпілотників. При цьому їхня складна конструкція ускладнює ремонт на полі бою, а це означає, що пошкоджені Leopard необхідно відправляти до спеціалізованих ремонтних бригад на заході України або навіть їхати до Польщі для ремонту та обслуговування.

"У багатьох випадках проблеми з Leopard 2 змушують українські батальйони використовувати їх здебільшого як артилерію", - наголошується в статті.

Як зазначив Сергій Сумленний, керуючий директор Європейського центру ініціативи зі стійкості, що базується в Берліні, головна проблема з Leopard 2 в Україні полягає в тому, що їх занадто мало.

"Якщо потрібно відремонтувати один або два, то це велика частина того, що є в України, яка раптово виходить з ладу на деякий час", - сказав він.

Крім того, зазначив він, Leopard 2 не були призначені для українського поля бою. За його словами, ці танки добре працюють, коли у них хороша підтримка з повітря, але Україні її не вистачає".