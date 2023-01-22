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ПОЛІТИКА

Танки Україні не дали через небажання Німеччини – Боррель

22 січня 2023, 11:27
Танки Україні не дали через небажання Німеччини – Боррель
Фото: Українська правда
На думку дипломата, війна в Україні перейшла у стадію застою

Рішення про передачу Україні танків західного зразка не ухвалили здебільшого через небажання Німеччини, передає "РБК-Україна" із посиланням на інтерв'ю верховного представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля виданню elDiario.

На його думку, уповільнення постачання техніки затягує війну в Україні, яка перейшла в стадію застою.

"Йде дискусія про те, чи давати Україні зброю, яка дозволить не тільки стримувати росіян, а й дати їм відсіч, зламавши їх фронт. І це та дискусія про танки, яка йде сьогодні, і яка помалу, занадто потроху просувається до рішення про постачання цієї зброї", - сказав він.

Боррель наголосив, що підтримує постачання танків до України, оскільки в іншому випадку війна продовжиться. Але рішення затягується через позицію Німеччини.

"Це політичне рішення, яке досі не було ухвалене в основному через небажання Німеччини. Але якщо цього не буде досягнуто, війна триватиме до наступної весни, коли Росія, ймовірно, спробує розпочати новий наступ", - заявив дипломат.

Нагадаємо, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак після зустрічі у форматі "Рамштайн" у Німеччині підтвердив відсутність рішення щодо постачання танків Leopard Україні.


танкиБоррельНімеччина

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