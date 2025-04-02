Тарифні заходи Трампа відкривають нову еру економічних ризиків для світу – Bloomberg

Багато американських компаній висловили стурбованість тим, що нові мита призведуть до зростання витрат і скорочення прибутку.

Президент США Дональд Трамп має намір запровадити наймасштабніші торговельні обмеження за останнє століття. Цей крок докорінно змінить глобальну торговельну систему і створить важкопередбачувані економічні ризики.

За словами головного економіста Nomura Holdings Inc. Роба Суббарамана, відсутність подробиць про структуру, розмір і мету мит залишила світ "у сліпому польоті".

За даними Bloomberg, під приціл потраплять близько 33 трильйонів доларів світової торгівлі, і країнам від Бразилії до Китаю загрожує скорочення експорту в США від 4 до 90%. Індекс невизначеності глобальної торговельної політики 1 квітня злетів до найвищого рівня з 2009 року.

На думку економістів Goldman Sachs Group Inc., середнє мито США для всіх країн цього року, найімовірніше, зросте на 15 відсоткових пунктів, що призведе до зростання базової інфляції, ослаблення зростання і збільшення ризику рецесії.

Трамп заявив, що його так звані відповідні мита будуть спрямовані на усунення бар'єрів, які торговельні партнери встановлюють для американських компаній, включно з тим, що офіційні особи вважають надмірним позитивним сальдо торговельного балансу зі США, певними податками та зборами на рівні товарів.

За даними Bloomberg, за максимального підходу середні ставки мит у США збільшаться до 28 відсоткових пунктів, що призведе до зниження ВВП США на 4% і зростання цін майже на 2,5% протягом двох-трьох років.

Вплив на торговельних партнерів за будь-якого сценарію буде серйозним. Китай, ЄС та Індія можуть очолити список країн, які постраждають від впливу на експорт до США, хоча їхні економіки можуть вистояти. Канада і країни Південно-Східної Азії, ймовірно, відчують більш значний вплив.

Стагфляція також викликає побоювання. Однак багато що залежить від невідомих - багато з яких, найімовірніше, не буде озвучено, включно з точними остаточними ставками мита за продуктами та країнами, відповідними заходами торговельних партнерів і реакцією бізнесу та споживачів.

Варто зазначити, що за перші три місяці цього року американські акції показали найгірший результат з 2023 року, хоча у світі спостерігалося зростання. Казначейські облігації США подорожчали майже на 3%, завдяки зростаючим побоюванням з приводу зростання економіки. Золото досягло рекордних максимумів, а долар ослаб.

Багато американських компаній висловили стурбованість тим, що нові мита призведуть до зростання витрат і скорочення прибутку. Керівники іноземних компаній змушені зважувати, чи варто переносити хоча б частину виробництва в США, щоб обійти мита.