Тарифи Трампа мають розпочатись в усіх країнах одночасно

Ці тарифи він планує ввести вже 2 квітня.

Президент США Дональд Трамп сказав, що відповідні мита, про які він оголосить цього тижня, охоплюватимуть всі країни.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Трамп розвіяв чутки про те, що він може обмежити початковий обсяг мит останньою заявою.

Американський лідер планує ввести так звані взаємні тарифи вже 2 квітня, що стане ключовим елементом його плану з відновлення балансу в світовій торгівлі і стимулювання американського виробництва.

Крім того, це дасть змогу збирати тарифні платежі для фінансування пріоритетів своєї внутрішньої політики, серед яких: продовження податкових пільг, запроваджених у його перший президентський термін, та нові податкові послаблення, які Трамп обіцяв під час передвиборчої кампанії.

Білий дім не уточнив, які саме тарифи буде введено, як їх розраховуватимуть і що мають зробити країни, аби отримати винятки.

Також президент США заявив, що його тарифи враховуватимуть нетарифні бар'єри інших країн, але наразі не пояснив, як здійснюватимуться ці розрахунки.

Адміністрація не повідомила, коли саме нові тарифи набудуть чинності.

"Ми ставитимемося до них набагато краще, ніж вони ставилися до нас, але для країни це суттєві гроші", - зазначив Трамп.

Він додав, що почне з усіх країн і подивиться, що вийде.

"Я не чув жодної чутки про 15 країн, 10 або 15", - додав він.