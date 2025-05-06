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Тарифи Трампа можуть зачепити 97% експорту ЄС до США

06 травня 2025, 15:33
Тарифи Трампа можуть зачепити 97% експорту ЄС до США
Нинішні тарифи – 20% "взаємного" тарифу, 25% на авто, автозапчастини, сталь та алюміній – вплинуть на вартість товарів із ЄС приблизно на 380 млрд євро або на 70% експорту блоку до США.
Якщо США впровадять тарифи на фармацевтичну продукцію, сировину та напівпровідники, то в поєднанні з уже ухваленими підвищеними митами нові правила стосуватимуться 97% товарів Євросоюзу, експортованих до США.
 
Про це повідомив міністр торгівлі ЄС Марат Шефчович, передає Politico. 
 
Адміністрація США розпочала розслідування щодо пиломатеріалів, фармацевтичної продукції, напівпровідників, критично важливих мінералів, а також вантажівок – усіх пріоритетних сфер, де адміністрація Дональда Трампа хоче "відновити" американське виробництво. Якщо результатом розслідування стануть тарифи, то це вплине ще на 170 млрд євро експорту. 
 
Нинішні тарифи – 20% "взаємного" тарифу, 25% на авто, автозапчастини, сталь та алюміній – вплинуть на вартість товарів із ЄС приблизно на 380 млрд євро або на 70% експорту блоку до США. 
 
Брюссель хоче скористатися тимчасовою паузою у впровадженні тарифів, що звершується в липні, для переговорів задля скасування тарифів. Хоча блок наразі позбавлений 20-відсоткового мита, базове універсальне мито у розмірі 10 відсотків залишається чинним.
 
"Якщо всі ці розслідування призведуть до невиправданих, шкідливих тарифів, то це вплине ще на 170 мільярдів євро експорту ЄС до США. Це означає, що загалом близько 549 мільярдів євро експорту ЄС до США, тобто 97 відсотків від загальної суми, підпадуть під тарифи", – пояснив Шефчович. 
 
За словами представника ЄС, головний торговий представник Комісії Сабіна Вейанд очолить делегацію високопоставлених технічних експертів до Вашингтона для переговорів у вівторок та середу. Це перша зустріч між Брюсселем та Вашингтоном з тих пір, як Комісія минулого тижня окреслила свій план дій у відповідь.

 

Дональд Трампмитавійна в Україні

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