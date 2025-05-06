Тарифи Трампа можуть зачепити 97% експорту ЄС до США

Нинішні тарифи – 20% "взаємного" тарифу, 25% на авто, автозапчастини, сталь та алюміній – вплинуть на вартість товарів із ЄС приблизно на 380 млрд євро або на 70% експорту блоку до США.

Якщо США впровадять тарифи на фармацевтичну продукцію, сировину та напівпровідники, то в поєднанні з уже ухваленими підвищеними митами нові правила стосуватимуться 97% товарів Євросоюзу, експортованих до США.

Про це повідомив міністр торгівлі ЄС Марат Шефчович, передає Politico.

Адміністрація США розпочала розслідування щодо пиломатеріалів, фармацевтичної продукції, напівпровідників, критично важливих мінералів, а також вантажівок – усіх пріоритетних сфер, де адміністрація Дональда Трампа хоче "відновити" американське виробництво. Якщо результатом розслідування стануть тарифи, то це вплине ще на 170 млрд євро експорту.

Нинішні тарифи – 20% "взаємного" тарифу, 25% на авто, автозапчастини, сталь та алюміній – вплинуть на вартість товарів із ЄС приблизно на 380 млрд євро або на 70% експорту блоку до США.