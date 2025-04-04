Тарифи Трампа викликали розкол у Республіканській партії – FT

Президент США розпочав нову торговельну війну.

Група законодавців-республіканців і донорів партії виступила з критикою на адресу нових масштабних тарифів президента США Дональда Трампа проти американських торговельних партнерів — це свідчить про певне занепокоєння всередині Республіканської партії через економічну стратегію глави Білого дому.

Про це пише FT.

Деякі члени Конгресу, в тому числі колишній лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл, та заможні прихильники Республіканської партії висловили несхвалення тарифами Трампа, один із республіканців заявив, що це може призвести до розколу партії.

"Я думаю, це буде абсолютно катастрофічним для американського народу, споживачів, сімей, робітників", - заявив в інтерв'ю Financial Times давній донор республіканців Арт Поуп.

"Президент Трамп помиляється. Ви побачите, як консервативний рух, Республіканська партія, розколюється, розділяючись між традиційними консерваторами Рейгана, які вірять у свободу, й націоналістичними, популістськими прихильниками Трампа, які вважають, що державна влада повинна використовуватися для нав'язування свого бачення того, що є кращим для суспільства”, - додав він.

Хоча несхвалення торговельної війни залишається слабким всередині партії, така критика з боку республіканців стала наймасштабнішою з моменту повернення Трампа до Білого дому в січні.

"Як я завжди попереджав, тарифи - це погана політика, а торгові війни з нашими партнерами найбільше шкодять робітникам. У той час, коли американці затягують паски, ми повинні уникати політики, яка посилює біль”, - сказав Макконнелл.

Республіканець Чак Грасслі запропонував законопроєкт, який пропонує обмежити можливість президента в односторонньому порядку запроваджувати тарифи й надати Конгресу повноваження блокувати нові мита через 60 днів.

"Занадто довго Конгрес делегував свої чіткі повноваження з регулювання міждержавної та зовнішньої торгівлі виконавчій владі", - вважає Грасслі.

У середу четверо сенаторів-республіканців - Макконнелл, Ренд Пол, Ліза Меркавскі та Сьюзан Коллінз разом із демократами проголосували за резолюцію з вимогою скасувати американські тарифи проти Канади. Прийняття цієї резолюції в Сенаті, однак, вважається значною мірою символічним, адже в законопроєкту мало шансів пройти через контрольовану республіканцями Палату представників. Водночас, резолюція підкреслила занепокоєння.

Глава аналітичного центру, заснованого віцепрезидентом часів першого терміну Трампа Майком Пенсом Тім Чепмен заявив, що в Республіканській партії є “серйозний розкол” навколо питання тарифів: деякі традиційні консерватори сподіваються, що нові тарифи - це переговорна тактика, тоді як інші наполягають на “постійному протекціонізмі, спрямованому на подолання торговельного дефіциту”.

"У нас були розмови з бізнес-лідерами по всій країні. Загалом, вони хочуть підтримувати цю адміністрацію. Але я постійно чую, що тарифний хаос негативно впливає на їхній бізнес”, - сказав Чепмен в інтерв'ю FT.

Деякі прихильники партії наполягають на тому, що економічна криза необхідна, аби переорієнтувати торговельний порядок.

"Ми будемо виробляти значно більше всередині країни, ніж раніше. Ми роками не реагували на тарифи інших країн проти нас", - сказав підприємець Роберт Бігелоу, який пожертвував понад $15 млн на виборчу кампанію Трампа в 2024 році.

Республіканський соціолог Адам Геллер відкинув "шум" з боку партійних бунтівників.

"Буде трохи ниття. Але врешті-решт Дональд Трамп переможе в цьому питанні", - вважає він.

Низка республіканців у Конгресі підтримали Трампа.