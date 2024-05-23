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Татарстан атакують дрони

23 травня 2024, 16:09
Татарстан атакують дрони
Працівників підприємств нафтопереробної галузі евакуюють.

Удень у четвер, 23 травня, у небі над Казанню (столиця Республіки Татарстан) помітили безпілотний літальний апарат.

Про це повідомляє Telegram-канал Astra.

росавіація оголосила про тимчасове припинення роботи аеропортів Казані та Нижньокамська, це пояснили забезпеченням безпеки польотів. Крім того, місцеві пабліки пишуть про оголошення тривоги та евакуації на кількох підприємствах.

Тривогу оголосили на об'єктах ТАНЕКО і ТАІФу в Закам'ї, а також КОСу в Казані. У мерії Нижньокамська кажуть, що зробили це через повідомлення про "можливе виникнення позаштатної ситуації на територіях виробничих підприємств Нижньокамського району".

Пізніше Astra повідомила, що Нижньокамськ теж атакують безпілотники. Як пише Shot, два дрони збила протиповітряна оборона. За попередніми даними, вони намагалися атакувати особливу економічну зону "Алабуга", де виробляють дрони типу "Shahed" для атак по Україні.

Мер міста Єлабуга Рустем Нурієв повідомив, що один безпілотник збили в Єлабузькому районі, руйнувань на землі немає.

 

війна в Україніросія окупантиатака дронівТатарстан

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