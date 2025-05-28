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Тайські та камбоджійські солдати відкрили вогонь на спірному кордоні

28 травня 2025, 13:51
Тайські та камбоджійські солдати відкрили вогонь на спірному кордоні
Фото: ілюстративне
Зіткнення тривало близько 10 хвилин
Тайські та камбоджійські солдати короткочасно відкрили вогонь один по одному в спірній прикордонній зоні.
 
Про це пише Bloomberg з посиланням на тайську та камбоджійську армії.
 
У заяві Таїланду йдеться, що камбоджійські солдати увійшли в спірну зону, і тайські солдати підійшли до неї для переговорів, але через непорозуміння камбоджійська сторона відкрила вогонь, а тайські солдати потім завдали удару у відповідь.
 
Речник камбоджійської армії Мао Пхалла заявив, що камбоджійські війська проводили звичайне патрулювання вздовж кордону, коли тайська сторона відкрила вогонь.
 
Зіткнення тривало близько 10 хвилин, поки місцеві командири не поговорили один з одним і не наказали припинити вогонь. Тайська армія заявила, що вони вели переговори.
 
За інформацією двох сторін, жертв внаслідок стрілянини немає.
 
Міністр оборони Таїланду Пхумтам Вечаячай заявив, що ситуація вирішена, а обидві сторони не мали наміру відкривати вогонь одна по одній.
 
Сусідні Таїланд і Камбоджа мають давню історію земельних суперечок. Найвідоміша з них стосувався мису Преах Віхеа, території навколо 1000-річного храму, який у 2008 році був внесений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Міжнародний суд ООН надав суверенітет над цією територією Камбоджі у 2013 році.

 

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