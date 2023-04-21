Тайвань належить Китаю "історично" – міністр закордонних справ КНР

Міністр закордонних справ КНР Цінь Ган заявив, що Тайвань належить Китаю "історично" і на спроби отримати незалежність буде реакція.

Про це повідомило агентство Укрінформ.

Очільник МЗС КНР зробив таку заяву під час виступу на міжнародному форумі з модернізації в Шанхаї.

"Тайвань був невід'ємною частиною території Китаю з давніх часів, і обидва береги протоки належать одному Китаю. Це історія Тайваню і це статус-кво Тайваню. Повернення Тайваню до Китаю є складовою післявоєнного міжнародного порядку, написаного чорним по білому в Каїрській і Потсдамській деклараціях", – сказав глава китайського зовнішньополітичного відомства.

За його словами, "сепаратистські сили незалежності Тайваню" та "кілька країн, які прагнуть скористатись ситуацією", намагаються змінити статус-кво, скасувати принцип одного Китаю і досягнути його "мирного поділу".

"Це неприйнятно для 1,4 млрд китайців. Китай не втратить жодної частини своєї території, відновленої після Другої світової війни, і встановлений післявоєнний міжнародний порядок не буде змінений", – заявив міністр.

Він підкреслив, що Китай готовий відстоювати свій суверенітет і територіальну цілісність.

"Ми хотіли б чітко дати зрозуміти тим, хто прагне саботувати міжнародне законодавство в ім'я міжнародного порядку: питання Тайваню належить до корінних інтересів Китаю, і наша відповідь тому, хто спробує зруйнувати принцип одного Китаю, – ми ніколи не відступимо перед будь-яким актом, який підриває суверенітет і безпеку КНР", – наголосив Цінь Ган.

Напруженість у Тайванській протоці різко зросла після 8 квітня, коли КНР розпочав триденні військові навчання навколо острова.