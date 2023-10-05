Тайвань передав Україні 48 "швидких"

В Україну прибула гуманітарна допомога від Тайваню у вигляді 48 машин з медичним і військовим спорядженням.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Йдеться про мобільні реанімобілі для евакуації малобільних осіб, шість пожежних машин та ще десяток джипів і мінібусів для потреб ЗСУ на фронті. Більша частина авто вже передана кінцевим отримувачам по всій лінії фронту від Харкова до Херсона", – заявила кураторка проєкту Катерина Музлова.

За її словами, у переданих машинах також є медикаменти і військове спорядження.

"Основне наповнення автомобілів – це іграшки для дітей, їжа, засоби гігієни, інвалідні візки та інше медобладнання й медикаменти. Також тайванські друзі передали нам пристрої нічного бачення, каски, сітки й спеціальну білизну для жінок у ЗСУ", – повідомила волонтерка.

Вона зазначила, що вийшла на контакт із тайванським волонтером, який організував допомогу, під час збору на авто для морської піхоти.

"Раніше я була волонтеркою від штабу підтримки морської піхоти, з яким ми збирали на авто для 36-ї бригади. Під час поширення інформації про збір серед закордонних організацій один із донорів дізнався про мою активну волонтерську позицію. Його також вразила діяльність, проведена під час воєнного стану в Україні, яку ми організували разом з іншими рідними військовополонених. Невдовзі ми почали спілкуватися з приводу можливості отримання допомоги. Він виявився волонтером, який об'єднав українців у Тайвані, деяких поляків-волонтерів, аби вони допомогли із транспортуванням основної частини вантажу. У підсумку цей проєкт став симбіозом благодійних організацій Тайваню, Польщі й України. Також активно долучився тайванський уряд, адже медичні й пожежні авто були в їхньому розпорядженні", – розповіла Катерина Музлова.