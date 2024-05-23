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Тайвань перевів війська у підвищену бойову готовність

23 травня 2024, 21:33
Тайвань перевів війська у підвищену бойову готовність
Flagmaster
Міністерство оборони Тайваню вважає, що провокації з боку Пекіну ставлять під загрозу регіональний мир.

Тайвань, у відповідь на навчання Китаю, підійняв в повітря літаки, а також перевів війська у підвищену бойову готовність.

Про це повідомляє Associated Press.

За словами китайський військових, дводенні навчання навколо Тайваню є покаранням для "сепаратистських сил, які прагнуть незалежності".

Як відзначило Міністерство оборони Тайваню, провокації з боку Пекіну ставлять під загрозу регіональний мир, а також стабільність. Відомство також додало, що острівна держава не шукатиме конфліктів, але й не ухилятиметься від них.

"Цей привід для проведення військових навчань не тільки не сприяє миру і стабільності через Тайванську протоку, але й демонструє його гегемоністську сутність", – йдеться в повідомленні Міноборони.

Під час своєї інавгураційної промови президент Тайваню Лай Чінте заявив, що його країна бажає діалогу з Китаєм, аби зберегти нинішній статус й не втягнути союзників у війну. Дії Китаю також засудила опозиційна Націоналістична партія, яку вважають прокитайською.

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