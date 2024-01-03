Тайвань помітив китайські повітряні кулі поблизу своєї авіабази – Reuters

Міноборони Тайваню "уважно стежить і належним чином реагує" на повітряні кулі.

Три китайські повітряні кулі пролетіли 2 січня над островом Тайвань поблизу авіабази, повідомило міністерство оборони Тайваню.

Про це повідомляє Reuters.

Після того, як минулого місяця було зафіксовано велику кількість таких повітряних куль у Тайванській протоці, це перший випадок, коли вони перетнули острів.

Міністерство оборони Тайваню з минулого місяця повідомляло про кілька випадків, коли китайські повітряні кулі пролітали над чутливою Тайванською протокою, потім перетинали повітряний простір на півночі острова, а потім зникали.

У середу, надаючи щоденну інформацію про військову діяльність Китаю за останні 24 години, міністерство заявило, що виявило чотири повітряні кулі, які пролетіли над протокою, три з яких пролетіли через центр острова.

У повідомленні йдеться, що три кулі пролетіли 105 морських миль (194 км), 160 морських миль і 159 морських миль відповідно на південний захід від міста Чін Чуань Кан, де розташована важлива база Військово-повітряних сил Тайваню.

Потім кулі зникли в різних точках, додали в міністерстві.

На запитання, чи були останні повітряні кулі призначені для метеорологічних чи інших цілей, міністерство відмовилося давати конкретні коментарі. Раніше відомство вважало, що повітряні кулі призначалися в основному для моніторингу погоди.

Міноборони Тайваню наголосило, що воно "уважно стежить і належним чином реагує" на повітряні кулі і збирає інформацію про їхній шлях для "суджень і аналізу".