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Тайвань помітив китайські повітряні кулі поблизу своєї авіабази – Reuters

03 січня 2024, 11:49
Тайвань помітив китайські повітряні кулі поблизу своєї авіабази – Reuters
Flagmaster
Міноборони Тайваню "уважно стежить і належним чином реагує" на повітряні кулі.

Три китайські повітряні кулі пролетіли 2 січня над островом Тайвань поблизу авіабази, повідомило міністерство оборони Тайваню. 

Про це повідомляє Reuters.

Після того, як минулого місяця було зафіксовано велику кількість таких повітряних куль у Тайванській протоці, це перший випадок, коли вони перетнули острів.

Міністерство оборони Тайваню з минулого місяця повідомляло про кілька випадків, коли китайські повітряні кулі пролітали над чутливою Тайванською протокою, потім перетинали повітряний простір на півночі острова, а потім зникали.

У середу, надаючи щоденну інформацію про військову діяльність Китаю за останні 24 години, міністерство заявило, що виявило чотири повітряні кулі, які пролетіли над протокою, три з яких пролетіли через центр острова.

У повідомленні йдеться, що три кулі пролетіли 105 морських миль (194 км), 160 морських миль і 159 морських миль відповідно на південний захід від міста Чін Чуань Кан, де розташована важлива база Військово-повітряних сил Тайваню.

Потім кулі зникли в різних точках, додали в міністерстві. 

На запитання, чи були останні повітряні кулі призначені для метеорологічних чи інших цілей, міністерство відмовилося давати конкретні коментарі. Раніше відомство вважало, що повітряні кулі призначалися в основному для моніторингу погоди.

Міноборони Тайваню наголосило, що воно "уважно стежить і належним чином реагує" на повітряні кулі і збирає інформацію про їхній шлях для "суджень і аналізу".

ТайваньПовітряна кулявійна в Україніросія окупанти

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