Тайвань повідомив про масштабні військові навчання Китаю – Reuters

Китай, який вважає Тайвань своєю територією, впродовж останніх років посилює військовий тиск на острів.

Військово-повітряні і Військово-морські сили Китаю провели чергові масштабні навчання за участю винищувачів і військових кораблів поблизу Тайваню.

Про це заявило Міністерство оборони острова, повідомляє Reuters.

Пекін провів військові навчання навколо Тайваню в серпні минулого року і ще раз у квітні, також китайські літаки регулярно перетинають серединну лінію Тайванської протоки, яка раніше вважалася неофіційним бар'єром між островом та КНР.

Міністерство оборони Тайваню у середу, 12 липня, повідомило, що за останні 24 години було виявлено 32 літаки ВПС Китаю, які ввійшли в зону ідентифікації протиповітряної оборони острова. Серед них чотири ядерні бомбардувальники H-6, які пролетіли на південь Тайваню і в Тихий океан, а потім повернулися назад до КНР.

Пізно ввечері у вівторок Міноборони острова повідомляло, що літаки китайських ВПС діяли в координації з військовими кораблями для проведення спільних навчань на південь від Тайваню, а чотири китайські військові кораблі були задіяні в "патрулюванні у стані бойової готовності".

Тайвань направив власні літаки і кораблі для моніторингу ситуації.

Китай уже давно застосовує до острова політику "батога і пряника", погрожуючи йому перспективою військових дій і водночас звертаючись до тих, хто, на його думку, схильний підтримати точку зору Пекіна.