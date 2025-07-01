Тайвань проведе масштабні військові навчання

Збройні сили Тайваню практикуватимуть побудову серії ударів за допомогою високоточних атак з моря і повітря.

Армія Тайваню проведе щорічні військові навчання. Цього року військові та резервісти відпрацьовуватимуть зімітовану блокаду і вторгнення на острів з боку Китаю.

Відомо, що навчання "Хань Куан" розпочнуться 9 липня, і триватимуть десять днів. У них візьмуть участь понад 22 тисячі резервістів. За повідомленням агентства, навчання є безпрецедентними як за тривалістю, так і за масштабом.

У відеозверненні до військових перед початком навчань президент Тайваню Лай Чінте повідомив, що упродовж останніх років країна постійно готується до "війни без гарматного диму", такої як "китайська інфільтрація" та дезінформаційні атаки.