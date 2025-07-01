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Тайвань проведе масштабні військові навчання

01 липня 2025, 15:35
Тайвань проведе масштабні військові навчання
Фото: DW
Збройні сили Тайваню практикуватимуть побудову серії ударів за допомогою високоточних атак з моря і повітря.
Армія Тайваню проведе щорічні військові навчання. Цього року військові та резервісти відпрацьовуватимуть зімітовану блокаду і вторгнення на острів з боку Китаю.
 
Про це повідомляє Reuters.
 
Відомо, що навчання "Хань Куан" розпочнуться 9 липня, і триватимуть десять днів. У них візьмуть участь понад 22 тисячі резервістів. За повідомленням агентства, навчання є безпрецедентними як за тривалістю, так і за масштабом.
 
У відеозверненні до військових перед початком навчань президент Тайваню Лай Чінте повідомив, що упродовж останніх років країна постійно готується до "війни без гарматного диму", такої як "китайська інфільтрація" та дезінформаційні атаки.
 
Начальник відділу об’єднаного бойового планування Міноборони Тайваню Тунг Чжі-сін також зазначив, що у ході навчань буде, зокрема, відпрацьовано сценарій спільної вогневої атаки і морської переправи десантної групи армії Китаю.

 

Тайваньвійна в Україніросія окупанти

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