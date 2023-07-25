Тайвань скасував заплановані військові навчання – Reuters

Навчання скасували через загрозу виникнення тайфуну.

Тайвань відмінив свої щорічні військові навчання Han Kuang через підготовку до найсильнішого тайфуну за чотири роки.



Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що тайфуни в цю пору року звичайні поблизу Тайваню. Але острів не зазнав сильного впливу тайфунів понад чотири роки, з 2019 року, тому влада закликала до пильності і готова задіяти армію для ліквідації його наслідків.



Очікується, що тайфун Доксурі, який отримав четверту категорію небезпеки за шкалою ризику тропічних штормів від 1 до 5 балів, увійде в протоку Баші, яка поділяє Тайвань і Філіппіни в західно-північно-західному напрямку, і наблизиться до вод біля південного узбережжя острова.