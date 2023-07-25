Матеріали:
Теми:

Тайвань скасував заплановані військові навчання – Reuters

25 липня 2023, 11:45
Тайвань скасував заплановані військові навчання – Reuters
Фото: censor.net.ua
Навчання скасували через загрозу виникнення тайфуну.

Тайвань відмінив свої щорічні військові навчання Han Kuang через підготовку до найсильнішого тайфуну за чотири роки.

Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що тайфуни в цю пору року звичайні поблизу Тайваню. Але острів не зазнав сильного впливу тайфунів понад чотири роки, з 2019 року, тому влада закликала до пильності і готова задіяти армію для ліквідації його наслідків.

Очікується, що тайфун Доксурі, який отримав четверту категорію небезпеки за шкалою ризику тропічних штормів від 1 до 5 балів, увійде в протоку Баші, яка поділяє Тайвань і Філіппіни в західно-північно-західному напрямку, і наблизиться до вод біля південного узбережжя острова.

Тайваньвійськові навчаннявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Що робитиме росія. Герасімов обрав стратегію оборони в поєднанні з наступальними діями – Мік Раян
Політика
Що робитиме росія. Герасімов обрав стратегію оборони в поєднанні з наступальними діями – Мік Раян
Переклад iPress – 25 липня 2023, 15:27
До кінця літа ЗСУ дійдуть до моря. А процеси руйнації режиму в росії можуть прискоритися – естонський аналітик Karl
Cуспільство
До кінця літа ЗСУ дійдуть до моря. А процеси руйнації режиму в росії можуть прискоритися – естонський аналітик Karl
Переклад iPress – 25 липня 2023, 12:39
Технопартизани та фейспалми. Радники з безпеки в Адміністрації США дарма отримують гроші – Том Купер
Політика
Технопартизани та фейспалми. Радники з безпеки в Адміністрації США дарма отримують гроші – Том Купер
Переклад iPress – 25 липня 2023, 01:15
Сумніви і песимізм. Який довгостроковий вплив має заколот Прігожина на путіна та росію? – Джон Маклафлін
Політика
Сумніви і песимізм. Який довгостроковий вплив має заколот Прігожина на путіна та росію? – Джон Маклафлін
Переклад iPress – 24 липня 2023, 16:06
Не дайте себе обдурити. Про провал контрнаступу ЗСУ говорять або невігласи, або прихильники переговорів з путіним – Філліпс О'Брайен
Політика
Не дайте себе обдурити. Про провал контрнаступу ЗСУ говорять або невігласи, або прихильники переговорів з путіним – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 24 липня 2023, 13:07
Ракетні атаки росіян на Одесу без жодного військового сенсу. Все для фронту, все для піару путіна – Том Купер
Політика
Ракетні атаки росіян на Одесу без жодного військового сенсу. Все для фронту, все для піару путіна – Том Купер
Переклад iPress – 24 липня 2023, 00:07
Притча про F-16 для України. Контрнаступ просувається повільно через зволікання США із допомогою Україні – Wall Street Journal
Політика
Притча про F-16 для України. Контрнаступ просувається повільно через зволікання США із допомогою Україні – Wall Street Journal
Переклад iPress – 21 липня 2023, 16:15
Хроніки лайнорашаТВ. Як американський письменник на 5 днів занурився у путінську пропаганду – The Atlantic
LifeStyle
Хроніки лайнорашаТВ. Як американський письменник на 5 днів занурився у путінську пропаганду – The Atlantic
Переклад iPress – 21 липня 2023, 13:44
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється