Тайвань у списку? Пелосі розкрила маршрут турне Азією

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі вирушила у турне по країнах Азії. У її програмі візиту немає поїздки на Тайвань.

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі вирушила у турне по країнах Азії. У її програмі візиту немає поїздки на Тайвань."Я очолюю делегацію Конгресу в Індо-Тихоокеанському регіоні, щоб підтвердити непохитну відданість Америки нашим союзникам і друзям у регіоні. У Сінгапурі, Малайзії, Південній Кореї та Японії ми проведемо зустрічі високого рівня, щоб обговорити, як ми можемо просувати наші спільні інтереси та цінності", - заявила Пелосі.

Згідно з даними пресслужби Пелосі, спікерка відвідає:

Малайзію;

Південну Корею;

Сінгапур;

Японію.

Нагадаємо, що Тайвань підняв у небо винищувачі з авіабази "Chiayi Air Base" в той час, коли Пелосі в літаку нібито прямувала до острова.