ПОЛІТИКА НОВИНИСпікерка Палати представників США Ненсі Пелосі вирушила у турне по країнах Азії. У її програмі візиту немає поїздки на Тайвань.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Тайвань у списку? Пелосі розкрила маршрут турне Азією
Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі Фото: Google
Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі вирушила у турне по країнах Азії. У її програмі візиту немає поїздки на Тайвань."Я очолюю делегацію Конгресу в Індо-Тихоокеанському регіоні, щоб підтвердити непохитну відданість Америки нашим союзникам і друзям у регіоні. У Сінгапурі, Малайзії, Південній Кореї та Японії ми проведемо зустрічі високого рівня, щоб обговорити, як ми можемо просувати наші спільні інтереси та цінності", - заявила Пелосі.
Згідно з даними пресслужби Пелосі, спікерка відвідає:
- Малайзію;
- Південну Корею;
- Сінгапур;
- Японію.
Нагадаємо, що Тайвань підняв у небо винищувачі з авіабази "Chiayi Air Base" в той час, коли Пелосі в літаку нібито прямувала до острова.
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