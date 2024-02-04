Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Тайвань увів санкції проти російської компанії, яка імпортувала тайванські верстати

04 лютого 2024, 15:58
Тайвань увів санкції проти російської компанії, яка імпортувала тайванські верстати
Flagmaster
Тайванським компаніям відтепер заборонено постачати компанії I Machine свої товари.

Міністерство економіки Китайської Республіки (Тайвань) ввело санкції проти російської компанії I Machine, яка фігурувала в розслідуванні The Washington Post про постачання до росії високотехнологічних тайванських верстатів.

Про це пише пресслужба відомства.

Тайванським компаніям відтепер заборонено постачати компанії I Machine свої товари. Ці заходи уряд Тайваню вводить для того, щоб захистити міжнародну репутацію тайванських виробників і запобігти використанню своїх високотехнологічних товарів для розробки озброєння в росії.

Тайвань наказав місцевим компаніям розірвати звʼязки з російськими і дотримуватися заборони на постачання високотехнологічного обладнання до росії. Виробники мають чітко декларувати кінцевого споживача, якщо товари йдуть через країни, які не приєдналися до санкцій проти росії, наприклад, через Туреччину, ОАЕ, Китай тощо.

Управління торгівлі Міністерства економіки також посилило штрафи за нелегальний експорт до росії та білорусі. Штраф зріс у 15 разів і тепер становить близько $32 тисяч.

Наразі у тайванському санкційному списку є 1 900 субʼєктів, які так чи інакше повʼязані з росією.

Згідно з торговими документами і російськими податковими документами, із січня 2023 року компанія I Machine Technology імпортувала верстатів з ЧПК з Тайваню більш ніж на 20 мільйонів доларів. Верстати з комп'ютерним керуванням використовують для складного і точного виробництва, яке має вирішальне значення в багатьох галузях промисловості, включно з виробництвом зброї.

санкціїТайваньозброєння

Останні матеріали

Фіни обирають президента, і з хвилюванням стежать за США. Над Фінляндією нависла
Політика
Фіни обирають президента, і з хвилюванням стежать за США. Над Фінляндією нависла "екзистенційна загроза" з боку росії – The Guardian
Переклад iPress – 02 лютого 2024, 15:49
Справжня зброя зі ШІ – це дрони, а не ядерні ракети. Якби санкції працювали, росія програла б війну із штучним інтелектом – Філліпс О'Брайен
Технології
Справжня зброя зі ШІ – це дрони, а не ядерні ракети. Якби санкції працювали, росія програла б війну із штучним інтелектом – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 02 лютого 2024, 12:27
Природа війни змінилася. Україна повинна подолати залежність від союзників – Валерій Залужний
Політика
Природа війни змінилася. Україна повинна подолати залежність від союзників – Валерій Залужний
Переклад iPress – 02 лютого 2024, 00:27
Чи спровокує штучний інтелект нові війни? Китай та Північна Корея покладаються на ШІ у стратегічному плануванні – Hudson Institute
Технології
Чи спровокує штучний інтелект нові війни? Китай та Північна Корея покладаються на ШІ у стратегічному плануванні – Hudson Institute
Переклад iPress – 01 лютого 2024, 16:38
У тіні Трампа, путіна та Орбана. ЄС намагається об'єднати свої зусилля щодо допомоги Україні – Politico
Політика
У тіні Трампа, путіна та Орбана. ЄС намагається об'єднати свої зусилля щодо допомоги Україні – Politico
Переклад iPress – 01 лютого 2024, 11:32
Немає патової ситуації. Вибори в США і три можливі сценарії розвитку війни у 2024 році – Густав Грессель
Політика
Немає патової ситуації. Вибори в США і три можливі сценарії розвитку війни у 2024 році – Густав Грессель
Переклад iPress – 01 лютого 2024, 08:37
Червоний код. Як росія завойовуватиме країни Балтії – Ян Каллберг
Політика
Червоний код. Як росія завойовуватиме країни Балтії – Ян Каллберг
Переклад iPress – 31 січня 2024, 16:50
Проблеми на горі, які можуть стати трагедією для України. Про протистояння між президентом та головнокомандувачем ЗСУ – The Economist та Мік Раян
Політика
Проблеми на горі, які можуть стати трагедією для України. Про протистояння між президентом та головнокомандувачем ЗСУ – The Economist та Мік Раян
Переклад iPress – 31 січня 2024, 13:06
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється