Тайвань виключили зі щорічної асамблеї ВООЗ через опозицію Китаю

Натомість Китай привітав таке рішення ВООЗ.

Тайвань зазнав невдачі у спробах отримати запрошення на щорічну асамблею Всесвітньої організації охорони здоров'я, незважаючи на те, що острів запевняв, що підтримка його участі зростає.

Про це повідомляє Reuters.

Раніше Китай і Пакистан закликали членів організації відмовитися від запрошення Тайваню.

Своєю чергою Тайвань заявив, що блокування КНР його участі в глобальних органах є "ганебним" і що Пекін не має права виступати від імені острова.

"Тільки демократично обраний уряд Тайваню може представляти 23 мільйони людей Тайваню у ВООЗ та інших міжнародних організаціях і захищати здоров’я та права тайванського народу", – заявили в МЗС Тайваню.

Натомість Китай привітав таке рішення ВООЗ. У заяві МЗС КНР сказано, що це "повною мірою свідчить про те, що принцип "єдиного Китаю" є прагненням народу і тенденцією в міжнародному співтоваристві".

Утім, Тайваню дозволено відвідувати деякі технічні засідання ВООЗ.

держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати закликають ВООЗ запросити Тайвань узяти участь як спостерігач у щорічній зустрічі в Женеві 21-30 травня.

Тайвань із 2009 по 2016 рік брав участь в асамблеях ВООЗ як спостерігач. Після приходу до влади на Тайвані політичної сили президента Цай Інвень і посилення курсу на незалежність Китай заблокував продовження цього статусу.