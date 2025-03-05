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ПОЛІТИКА

Тайвань вивчає досвід України у підтримці стійкості компаній під час війни – Reuters

05 березня 2025, 12:42
Тайвань вивчає досвід України у підтримці стійкості компаній під час війни – Reuters
Flagmaster
Острів готується до потенційних надзвичайних ситуацій.

Тайвань вивчає досвід компаній в Україні, які продовжують працювати під час вторгнення рф.

Про це розповів Reuters високопоставлений тайванський чиновник на умовах анонімності, оскільки острів прискорює планування на випадок надзвичайних ситуацій на тлі посилення загрози з боку Китаю.

"Ми сподіваємося навчитися на досвіді України - як приватні компанії допомогли зміцнити стійкість її уряду та суспільства під час війни", - сказав високопоставлений чиновник острова, вказавши на компанії, які працюють в Україні під час війни, включаючи Uber і Microsoft.

Серед ідей, які Тайвань черпає в Україні, зокрема, включення супермаркетів у державну мережу постачання й використання служб таксі в екстрених медичних випадках, коли система охорони здоров'я перевантажена.

Урядовець зазначив, що уряд острова працює над налагодженням зв'язку між компаніями на Тайвані та їхніми партнерами в Україні, щоб допомогти тайванським фірмам швидко покращити своє планування на випадок надзвичайних ситуацій.

"У нас є воля до боротьби", - додав чиновник. 

Ще Тайвань модернізує свої системи сповіщення про повітряні загрози, а також укриття, беручи до уваги досвід північноєвропейських країн і країн Балтії.

Цього тижня в Тайбеї відбувся закритий "семінар", присвячений підготовці до надзвичайних ситуацій, у тому числі створенню запасів і тренінгам з цивільної оборони, в якому взяли участь представники служб безпеки Тайваню і високопоставлені дипломати з таких країн, як США, Японія й Австралія.

Глава Американської торговельної палати в Україні Енді Гундер, який теж брав участь у семінарі, заявив журналістам, що уряд Тайваню повинен створити резервні онлайн-системи. Зокрема, він нагадав про російські кібератаки, спрямовані на блокування української інфраструктури ще до перших ракетних атак.

КитайТайваньвійна в Україні

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