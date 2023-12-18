Тайвань зафіксував китайські повітряні кулі біля свого кордону

Кулі були на висоті приблизно 8,2 кілометра.

Тайвань зафіксував дві повітряні кулі Китаю, які перетнули середню лінію Тайванської протоки.



Про це повідомило Міністерство оборони Тайваню.

Дві повітряні кулі КНР зафіксували 17 грудня. Вони перетнули середню лінію Тайванської протоки — неформальну демаркаційну точку, яку Пекін не визнає, але до недавнього часу в основному дотримувався.



Кулі зафіксували в 110 морських милях на північний захід від Кілунга — гірського портового міста на північному узбережжі Тайваню. Повітряні кулі попрямували на схід і зникли о 09:36 і 16:35 за місцевим часом.

Нагадаємо, у лютому 2023 року Сполучені Штати збили над Атлантичним океаном, ймовірно, шпигунську повітряну кулю, запущену Китаєм. Вона пролетіла над важливими військовими об’єктами та спричинила нове напруження у відносинах між Вашингтоном і Пекіном.

Китай заперечує будь-які звинувачення у шпигунстві й каже, що повітряна куля призначена для метеорологічних досліджень і потрапила на територію США через «форс-мажорні обставини». КНР висловила Сполученим Штатам "рішуче невдоволення і протест" і звинуватила в «серйозному порушенні міжнародної практики».

Утім розвідка США вважає, що китайська повітряна куля є частиною масштабної програми спостереження, за допомогою якої КНР протягом багатьох років збирає інформацію про військові ресурси в кількох країнах. Американські військові фіксували китайські кулі над США ще у 2019 році.