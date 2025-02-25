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Тайвань затримав китайське судно, яке перерізало підводний кабель

25 лютого 2025, 21:55
Тайвань затримав китайське судно, яке перерізало підводний кабель
Flagmaster
Берегова охорона розпочала розслідування інциденту
Берегова охорона Тайваню затримала вантажне судно, яке підозрюють у причетності до пошкодження підводного кабелю зв'язку поблизу берегів острова.
 
Про це йдеться в релізі управління берегової охорони.
 
Зазначено, що обрив кабелю, який з'єднує Тайвань з островами Пенху, стався 25 лютого. Попри це, зв'язок між островами не припинився, оскільки автоматично активувався запасний кабель.
 
Берегова охорона розпочала розслідування інциденту й затримала судно HongTai, яке на момент аварії було в районі пошкодження. На його борту перебував екіпаж із восьми осіб, усі вони є громадянами КНР.
 
Представники берегової охорони зазначають, що остаточних висновків щодо того, чи є пошкодження кабелю наслідком саботажу або випадковістю, ще не зроблено.

 

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