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Тайвань зупинив постачання верстатів до росії

03 листопада 2024, 18:47
Тайвань зупинив постачання верстатів до росії
Flagmaster
Через ймовірне використання верстатів у військових цілях Міністерство економіки Тайваню припинило експорт до росії.

Тайвань зупинив постачання верстатів до рф після посилення правил експортного контролю. 

Про це повідомляє Taiwan News з посиланням на Міністерство економіки острівної держави.

Свою заяву оприлюднили після публікації доповіді британського Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень та Open Source Centre, яка дає аналіз відкритої інформації для американських спецслужб. 

У доповіді Тайвань вказали як постачальника верстатів для росії.

На тлі того, що можливо росія використовує верстати у військових цілях Міністерство економіки Тайваню реалізувало низку заходів для припинення їхнього експорту до росії. 

Так, суттєво збільшено штраф за первинне порушення санкцій - до 1 млн тайванських доларів, що 31 тисячі доларів. 

Навесні уряд Тайваню розширив список обмежень на експорт до росії і білорусі високотехнологічної продукції, включивши туди 77 видів верстатів з числовим програмним управлінням.

Влітку ми повідомляли, що західні технології потрапляють до російської армії

Тоді українська влада ідентифікувала 3 638 компонентів у 134 окремих одиницях зброї. Наприклад, БПЛА Shahed-238, який росія використовує проти українських цивільних та об'єкти критичної інфраструктури, має електронні компоненти з таких країн, як Канада, Китай, Німеччина, Нідерланди, Швейцарія, Тайвань та США.

Ці висновки підтверджують власні дослідження росії про те, що її армія на 70-90% залежить від компонентів західного виробництва.

 

РосіясанкціїТайваньверстати

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