ЄС вже схвалив допомогу ФРН для виробництва мікросхем TSMC вартістю $11 млрд.

Компанія Taiwan Semiconductor Manufacturing Company збудує великий завод з виробництва комп’ютерних чипів у німецькому місті Дрезден.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Новий завод TSMC стане ключовим постачальником напівпровідників для європейської промисловості і автовиробників.

Єврокомісія схвалила 5 мільярдів євро державної допомоги Німеччині для будівництва цього заводу.

Схвалена допомога на проєкт, який загалом обійдеться в 10 мільярдів євро, є найбільшою із затверджених відповідно до Європейського закону про чіпи і першою для Німеччини.

Крім того, це перший проєкт у Європі під керівництвом найбільшого у світі виробника чипів TSMC, адже новий завод компанії має підвищити стійкість Європи до ймовірного дефіциту напівпровідників.

В тайванській компанії, що завод у Дрездені стане важливим джерелом мікроконтролерів, які використовуються в автомобілях для вікон, гальм і датчиків.

"Це безпрограшна ситуація для нас всіх", – сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на церемонії у Дрездені.