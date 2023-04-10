Тайванське питання є виключно внутрішньою справою Китаю – МЗС КНР
Речник МЗС КНР Ван Веньбінь заявив, що питання щодо відносин Китаю з Тайванем є виключно внутрішньою справою країни.
Про це Ван Веньбінь повідомив під час брифінгу, передає "Укрінформ".
"Тайванське питання є виключно внутрішньою справою Китаю. Принцип "одного Китаю" є домінуючим консенсусом міжнародної спільноти та основною нормою міжнародних відносин", - сказав Веньбінь.
Найбільшою загрозою миру в Тайванській протоці є "сепаратистська діяльність за незалежність Тайваню", відзначив він та висловив сподівання, що всі країни "чітко зрозуміють, про що насправді йдеться у тайванському питанні, та продовжуватимуть дотримуватись принципу "одного Китаю".
У відповідь на питання, як Китай, позиціонуючи себе силою глобального миру, може завоювати довіру міжнародної спільноти, якщо погрожує Тайваню військовими навчаннями поблизу острова, речник відповів, що не бачить логіки в такому питанні і вважає його позбавленим сенсу.
Крім того, Ван повторив заяву китайських військових стосовно навчань, що вони є «суворим попередженням сепаратистським силам "незалежності Тайваню" щодо їхньої провокаційної діяльності та змови із зовнішніми силами, а також необхідним кроком для захисту національного суверенітету та територіальної цілісності Китаю.