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Тайванське питання є виключно внутрішньою справою Китаю – МЗС КНР

10 квітня 2023, 20:47
Тайванське питання є виключно внутрішньою справою Китаю – МЗС КНР
Фото: з вільного доступу
Речник МЗС Китаю прокоментував заяву президента Франції Еммануеля Макрона про те, що Європа не повинна наслідувати політику США чи Китаю щодо Тайваню.

Речник МЗС КНР Ван Веньбінь заявив, що питання щодо відносин Китаю з Тайванем є виключно внутрішньою справою країни.  

Про це Ван Веньбінь повідомив під час брифінгу, передає "Укрінформ".

"Тайванське питання є виключно внутрішньою справою Китаю. Принцип "одного Китаю" є домінуючим консенсусом міжнародної спільноти та основною нормою міжнародних відносин", - сказав Веньбінь.

Найбільшою загрозою миру в Тайванській протоці є "сепаратистська діяльність за незалежність Тайваню", відзначив він та висловив сподівання, що всі країни "чітко зрозуміють, про що насправді йдеться у тайванському питанні, та продовжуватимуть дотримуватись принципу "одного Китаю".

У відповідь на питання, як Китай, позиціонуючи себе силою глобального миру, може завоювати довіру міжнародної спільноти, якщо погрожує Тайваню військовими навчаннями поблизу острова, речник відповів, що не бачить логіки в такому питанні і вважає його позбавленим сенсу.

Крім того, Ван повторив заяву китайських військових стосовно навчань, що вони є «суворим попередженням сепаратистським силам "незалежності Тайваню" щодо їхньої провокаційної діяльності та змови із зовнішніми силами, а також необхідним кроком для захисту національного суверенітету та територіальної цілісності Китаю.

КитайТайваньсуверенітетКНРвійна в Україні

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