CУСПІЛЬСТВО НОВИНИТелемосту між чинним главою держави Петром Порошенком та шоуменом Володимиром Зеленським - кандидатами на посаду Президента - не буде.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Телеміст заборонений правилами дебатів, - Суспільне
"Телеміст не є участю у дебатах кандидата у президенти. Участю у дебатах є присутність у студії у тому форматі, який прописаний у законодавстві"
"Телеміст не є участю у дебатах кандидата у президенти. Участю у дебатах є присутність у студії у тому форматі, який прописаний у законодавстві", - зазначила піар-директор "UA: Суспільне мовлення" Вікторія Сидоренко, повідомляє "Укрінформ".
Сидоренко уточила, що у постанові Центральної виборчої комісії від 5 травня 2014 року "Про порядок проведення Національною суспільною телерадіокомпанією України передвиборних теледебатів між кандидатами на пост Президента України" детально прописані усі аспекти проведення дебатів.
"Весь порядок проведеня дебатів прописаний ЦВК і відступати від нього ми не можемо, і не можемо змінювати той формат, який визначений законодавством", - резюмувала піар-директор "UA: Суспільне мовлення".
Зеленський 3 квітня заявив, що дебати з Порошенком мають відбутися на стадіоні "Олімпійський". Глава держави погодився на проведення дебатів на НСК "Олімпійський", але нагадав, що згідно з законом про вибори Президента, вони мають відбуватися на базі Суспільного телебачення з трансляцією на всіх телеканалах.
Порошенко запропонував Зеленському провести дебати на НСК "Олімпійський" 14 квітня. Водночас він підкреслив, що готовий прийти на "Олімпійський" і 19 квітня — за винятком того часу, коли будуть дебати на Суспільному телебаченні. За словами Порошенка, на передбачених законом про вибори дебатах він теж буде обов’язково.
Нагадаємо, що 11 березня кандидат у президенти Володимир Зеленський відмовився брати участь у дебатах на НСК "Олімпійський" 14 квітня. На стадіон вийде тільки Петро Порошенко.
ЦВК і Національна суспільна телерадіокомпанія України вважають за можливе провести дебати кандидатів 19 квітня о 20:00, а після цього кандидати можуть продовжити обговорення у форматі "ток-шоу", але не за державні кошти.
Водночас, як передбачає стаття 62 закону про вибори Президента, теледебати проводяться в останню п’ятницю перед днем повторного голосування між 19 та 22 годинами в прямому ефірі, тривалістю не менше 60 хвилин.
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