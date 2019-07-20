Тегеран назвав офіційні причини захоплення британського танкера

"Нафтовий танкер Stena Impero був захоплений іранським військовим флотом через порушення морського права, під час його проходу через Ормузьку протоку у п'ятницю ввечері"

В Ірані заявили, що захопили британський комерційний танкер, в Ормузькій протоці через порушення правил судноплавства.

"Нафтовий танкер Stena Impero був захоплений іранським військовим флотом через порушення морського права, під час його проходу через Ормузьку протоку у п'ятницю ввечері", - повідомляє Tasnim.

Як зазначається, судно під прапором Великої Британії вимкнуло GPS-локатор всупереч міжнародним нормам та зайшло в Ормузьку протоку з неналежного напрямку. Британський танкер входив у протоку з південної сторони, що є вихідним шляхом для суден у протоці, збільшуючи цим ризик аварії.

Також іранська сторона стверджує, що танкер Stena Impero не прислухався до жодного з попереджень іранської берегової охорони, крім того, забруднював води затоки, скидаючи залишки переробки нафти за борт.

Як відомо, Іран заявив, що Корпус вартових ісламської революції захопив у п'ятницю британський комерційний танкер, що прямував Ормузькою протокою. Британський уряд висловив глибоку стурбованість "неприйнятним" захопленням владою Ірану танкера Stena Impero, що йшов під прапором Великої Британії.

Нагадаємо, що Іран заявив, що Корпус вартових ісламської революції захопив у п'ятницю британський комерційний танкер, який прямував Ормузькою протокою.