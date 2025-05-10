Тегеран передасть москві пускові установки для балістичних ракет – Reuters

Самі ракети були відправлені ще торік.

Іран найближчим часом передасть росії пускові установки для балістичних ракет малої дальності Fath-360, які, за даними США, Тегеран передав москві ще торік.

Про це пише Reuters із посиланням на кількох західних та регіональних представників Служб безпеки.

Якщо ця поставка відбудеться, вона ще більше посилить наступ росії на Україну та підтвердить поглиблення військового співробітництва між москвою й Тегераном.

За даними аналітиків, ракети Fath-360 дальністю близько 120 км дозволять російським військам обстрілювати українські позиції на передовій, окремі військові об’єкти та населені пункти поблизу кордону з росією.

Минулого вересня США оголосили, що Іран доправив до росії ракети на дев’яти суднах під російським прапором і запровадили санкції проти цих кораблів, водночас пускові установки тоді передані не були.

Раніше росія та Іран заперечували постачання озброєння на підтримку розпочатого москвою в лютому 2022 року повномасштабного вторгнення в Україну. Проте США, українські й європейські чиновники стверджують, що Тегеран уже передав росії тисячі ударних дронів і артилерійських снарядів.

Минулого місяця під час виступу в Конгресі генерал США Крістофер Каволі, командувач Центральним командуванням ЗС США, говорив про постачання росії Іраном понад 400 балістичних ракет малої дальності. Ймовірно, йшлося про Fath-360. Водночас досі не повідомлялося про застосування москвою цих ракет.

За словами регіонального посадовця, причин затримки передачі декілька, зокрема і складні непрямі ядерні переговори США та Ірану, які проводить Оман. Четвертий раунд заплановано на неділю, але дискусії ще далекі від завершення.

Водночас аналітик Джек Вотлінг із Королівського інституту об’єднаних служб вважає, що питання постачання росіянам озброєнь не пов’язане з ядерними переговорами Ірану зі США.

Аналітики вважають можливим ускладненням необхідність модифікувати вантажівки європейського виробництва, на які можна було б встановити пускові установки для власного арсеналу Fath-360. Це зробив Ірану і, можливо, те ж саме довелося зробити росії, враховуючи її масові втрати техніки в Україні.

За словами Фабіана Хінца з Міжнародного інституту стратегічних досліджень, такі установки дозволять росії «набагато швидше завдавати ударів по високоцінних цілях… Fath-360 не потребує тривалої підготовки до пуску, а їхній час польоту вкрай короткий».

Аналітики також додають, що застосування цих установок дасть змогу зберегти більш точні російські ракети «Іскандер» для дальніх ударів по критичній інфраструктурі, що створить додаткове навантаження на українські системи протиповітряної оборони.