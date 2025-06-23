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ПОЛІТИКА

Тегеран передав погрозу Трампу через посередника під час саміту G7

23 червня 2025, 11:21
Тегеран передав погрозу Трампу через посередника під час саміту G7
Фото: DW
Білий дім не відповів на численні запити про коментарі, а представництво Ірану в Організації Об'єднаних Націй (ООН) відмовилось від коментарів.

Іран через посередника погрожував голові Білого дому Дональду Трампу активувати "терористичні сплячі осередки" всередині Сполучених Штатів Америки (США) у разі атаки. 

Про це повідомляє  NBC

Погрози надійшли Трампу через посередника під час саміту "Великої сімки" (G7). Тоді ж американський лідер покинув засідання, щоб обміркувати варіанти дій у конфлікті між Ізраїлем та Іраном. 

Як додає NBC, Білий дім не відповів на численні запити про коментарі, а представництво Ірану в Організації Об'єднаних Націй (ООН) відмовилось від коментарів.

Водночас вчора, 22 червня, Трамп у соціальній мережі Truth пригрозив Тегерану відповіддю у разі відплати за американські обстріли. 

"Його адміністрація, а також правоохоронні органи в ключових містах, перебувають у стані підвищеної готовності до будь-якої потенційної відплати всередині Сполучених Штатів", - пише NBC. 

Зокрема сьогодні Міністерство внутрішньої безпеки (МВС) Штатів у заяві попередило, що "іранський конфлікт спричиняє посилення загрози" в США. Також заявило про ризик зростання ймовірності терористичних атак на території Штатів, особливо "якщо іранське керівництво винесе релігійне рішення, що закликає до насильницьких дій у відповідь проти цілей на території США". 

13 червня Ізраїль провів авіаудари по іранських військових та ядерних об’єктах у межах операції "Левиний народ". Унаслідок атаки були ліквідовані високопоставлені військові і спеціалісти, які працювали над ядерною програмою Ірану. З того часу між Ізраїлем та Іраном щодня тривають обміни ударами.

ІранДональд ТрампG7

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